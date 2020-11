DIVADLO2020: Košovskí ochotníci oslávili storočnicu

Dramaturgička Amália Lomnická sleduje skúšku Divadelného súboru Stanislava Chrena v kultúrnom dome v Kanianke. Divadelný súbor Stanislava Chrena, ktorý sa kedysi volal Folklórno-divadelný súbor Košovan, odohral prvú divadelnú hru v roku 1919. Kanianka, 20. novembra 2020. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Pohľad do kalendára s historickými fotografiami Divadelného súboru Stanislava Chrena v kultúrnom dome v Kanianke. Divadelný súbor Stanislava Chrena, ktorý sa kedysi volal Folklórno-divadelný súbor Košovan, odohral prvú divadelnú hru v roku 1919. Kanianka, 20. novembra 2020.

Kanianka 21. novembra (TASR) - Naštudovaním hry Kamenný chodníček začal písať svoju históriu košovský divadelný súbor. Ochotníci dnes nesú meno po hercovi Stanislavovi Chrenovi a ich činnosť sa spája s celoslovenským festivalom seniorského divadla či zmenou pôsobiska do Kanianky pre poddolovanie Koša (okres Prievidza).povedal Viliam Kurbel, vedúci Divadelného súboru Stanislava Chrena, ktorý sa kedysi volal Folklórno-divadelný súbor Košovan.Prvú divadelnú hru v Koši tak odohrali ochotníci podľa neho v roku 1919, išlo o Kamenný chodníček od Ferka Urbánka pod režijným vedením tamojšieho pána farára, dôstojného pána Jána Tvrdého.priblížil. Hru predviedli ochotníci v tzv. Orolni alebo spoločenskej miestnosti a údajne im ako javisko slúžili sudy.priblížil Kurbel. Za svoju históriu podľa neho ochotníci za 100 rokov odohrali 126 hier pod taktovkou 24 režisérov.Jedným z režisérov, ktorý sa zapísal do pamäte divadelníkov, bol i Marián Šeliga. V súbore dnes pôsobí i jeho dcéra Ivana Rybanská.spomenula.História súboru je spätá i s poddolovaním Koša pre banskú činnosť, v 80. rokoch 20. storočia sa tak 90 percent hercov presťahovalo z Koša do Kanianky. Súbor nesie meno približne desať rokov po Stanislavovi Chrenovi, ktorého poznajú ochotníci z celého Slovenska. Košovských ochotníkov si Chren obľúbil, zoznámil ich s teatrológom Michalom Kováčom - Adamovom, pre ktorých upravil ľudovú hru Svätá Dorota do divadelnej podoby.S kanianskym súborom je spätá i dlhoročná pracovníčka v kultúre Amália Lomnická. S ochotníkmi spolupracuje už dlhé roky.ozrejmila Lomnická. Tento divadelný súbor podľa nej niekedy žartom nazývajú v dobrom gerontický.podotkla. Jednou z posledných spoluprác Lomnickej so súborom je hra na motívy Rysavej jalovice od Martina Kukučína. Dej je zasadený práve do regiónu hornej Nitry.Súbor je spätý i s celoslovenským festivalom seniorského a ľudového divadla Stanislava Chrena, ktorý sa každoročne koná v Kanianke. Ochotníci sa môžu pochváliť i viacerými oceneniami, vyhrali celoslovenskú prehliadku Divadelná hra Jána Roháča, na Gorazdom Močenku získali za hru o svätej Dorote osobitnú cenu, predstavili sa i na Dňoch slovenskej kultúry v Rijeke. V súčasnosti má divadlo 20 členov.