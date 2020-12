Nová publikácia mapuje dejiny divadelníctva v Tisovci

Tisovec 5. decembra (TASR) – Viac ako 160 rokov divadelníctva v meste Tisovec v Rimavskosobotskom okrese mapuje nová publikácia Premeny divadla pod Hradovou, ktorú tento týždeň oficiálne pokrstili. O knihe informuje mesto na svojej oficiálnej stránke.



„Tisovský divadelný súbor Daxner si v tomto roku pripomína 160. výročie svojho oficiálneho vzniku. Je veľmi milé a vzácne, že je to práve v roku 2020, ktorý je rokom slovenského divadla. Preto hovorím oficiálneho vzniku, lebo spomienky z Tisovca sú zachované ďaleko hlbšie do histórie. No bohužiaľ len spomienky či dohady,“ uviedol vedúci oddelenia kultúry a športu Mestského úradu Tisovec Michal Stejskal.



Dodal, že dôveryhodným je však dátum 22. apríl 1860, keď miestny notár Adalbert Venich usporiadal Palárikovu veselohru Drotár. „Je zaujímavé, že s výdatnou pomocou ratkovských ochotníkov. Mnohé vtipné či vážne situácie si môžete prečítať v našej novej publikácii,“ zakončil Stejskal.