DIVADLO2020: Ochotnícke divadlo v Dolnej Súči si píše scenáre na mieru

Dolná Súča 15. augusta (TASR) – Ochotnícke divadelníctvo v obci Dolná Súča v Trenčianskom okrese má viac ako 100-ročnú históriu. Zakladateľmi divadelného krúžku boli v roku 1919 miestny farár Ladislav Chmielovský a učitelia Štátnej ľudovej školy v Dolnej Súči manželia Molčanovci. Divákom sa predstavili divadelníci už v roku založenia hrou Ferka Urbánka Hrob lásky.Koncom 60. rokov minulého storočia divadelná činnosť v obci zanikla, oživil ju až v roku 1983 učiteľ Pavol Červený, ktorý bol režisérom do roku 1990. O ďalšie oživenie divadla sa postarala Katarína Lukšová, za jej pôsobenia odohrali dolnosúčanskí divadelníci 35 premiér a repríz.Súčasnú éru ochotníckeho divadla v Dolnej Súči odštartoval po viac ako desaťročnej stagnácii v roku 2004 divadelný súbor Giovanni. Podľa súčasnej režisérky a vedúcej súboru Katky Michálikovej vznikol divadelný súbor Giovanni s podporou Združenia saleziánskej mládeže Domka, neskôr prešiel pod obec.priblížila režisérka.Ako dodala, ochotnícke divadlo má v Dolnej Súči svoje pevné miesto a teší sa mimoriadnemu diváckemu záujmu. Od roku 2004 naštudovali 19 divadelných hier, z nich 14 bolo autorských.doplnila Micháliková s tým, že počas roka hrávajú divadlo aj v susedných obciach, niekedy i na Morave.Momentálne má divadelný súbor 12 členov, najstarší má vyše 40 rokov, najmladší herec je 13-ročný. Scenáristka a režisérka Mirka Micháliková čerpá inšpiráciu pri písaní divadelných hier zo života, ale aj z histórie.doplnila scenáristka.Asi najmladšou herečkou v histórii divadla v Dolnej Súči bola Olívia Psotová. Keď sa v marci tohto roku objavila na javisku, nebolo ju ešte vidieť. Pod srdcom ju nosila jej mama Dominika Psotová, ktorá sa so svojím manželom Pavlom Psotom dala dokopy vďaka divadlu. Predchádzala tomu tragikomická udalosť, keď Dominika počas divadelnej hry mala fiktívne udrieť svojho budúceho manžela do hlavy panvicou. Pohyb ruky však neustrážila a výsledkom bola tržná rana na hlave. Pavol skončil v stredovekom kroji v nemocnici.Práve manželia Psotovci založili v roku 2015 detský divadelný súbor Panika. V ich hrách vystupujú deti z obce, v hre Najkrajší z príbehov sa ich na javisku objavilo takmer 70.doplnil Psota.O budúcnosť ochotníckeho divadla v Dolnej Súči sa tamojší divadelníci neobávajú. Na činnosť im stačí príjem zo vstupného, veľkú podporu majú vo vedení obce vo forme bezplatného poskytovania priestorov kultúrneho domu na nácviky divadelných hier i predstavenia. A najväčšou devízou je enormný záujem mládežníkov o divadlo. Divadlo je pre Dolnosúčanov fenoménom.uzavrela Dominika Psotová.