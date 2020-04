DIVADLO2020: Ochotnícke divadlo v Stupnom oslávi tento rok 85. výročie

Stupné 11. apríla (TASR) – História ochotníckeho Divadelného súboru Ivana Pišku v obci Stupné v Považskobystrickom okrese siaha do predvojnového obdobia. Založil ho v roku 1935 Ondrej Balej a pod jeho vedením zahrali tamojší ochotníci ako prvú veselohru Strašidlo. V tomto roku si pripomenú 85. výročie založenia divadla.



Podľa súčasného vedúceho súboru a herca v jednej osobe Pavla Sečníka vznik divadla bol logickou reakciou na vznik dobrovoľného hasičského zboru, ktorý založili v roku 1934 a viacerí dobrovoľní hasiči začali aktívne pôsobiť aj v divadelnom súbore.



„Cez vojnu sa práca divadelného súboru utlmila, i keď aj vtedy v miestnej škole pani učiteľka Gajarská nacvičila s deťmi divadelnú hru. V 50. rokoch začal divadelný súbor opäť pracovať, naštudoval klasické hry, ako Statky zmätky, Ženský zákon, Starý zaľúbenec a podobne,“ doplnil Sečník.







Do konca 60. rokov, keď zbúrali starú divadelnú sálu, odohrali stupnianski ochotníci 17 divadelných hier, o ich realizáciu sa zaslúžili najmä učitelia Krajčiovci a miestny kováč Tomáš Mišúr. Nová éra ochotníckeho divadla v Stupnom odštartovala po výstavbe nového kultúrneho domu, divadelnú činnosť oživil v roku 1978 osvetár Filip Mako a najmä ochotnícky divadelník Karol Smataník, ktorý hrával ešte v pôvodnom súbore. Divadlu sa podarilo získať režiséra Ivana Pišku z Dubnice nad Váhom. Ten so súborom spolupracoval 32 rokov.



„Divadelný súbor zažil najväčší rozmach v 90. rokoch, keď sa stal trojnásobným víťazom Palárikovej Rakovej, dvojnásobným víťazom Divadelných Šurian, dvakrát sa zúčastnil na celonárodnej prehliadke ochotníckych divadiel Scénická žatva. Za divadelné úspechy získal súbor aj pamätnú medailu Daniela Gabriela Licharda,“ priblížil vedúci stupnianskych ochotníkov.



Aktívna činnosť divadelníkov zo Stupného pokračovala aj v novom tisícročí, od začiatku 90. rokoch do roku 2014 naštudoval súbor takmer tri desiatky divadelných hier, ocenenia získaval na prestížnych slovenských i zahraničných divadelných festivaloch. V rokoch 2010 – 2014 sa zapojil do spoločného česko-slovenského cezhraničného projektu s Valašským národným divadlom v neďalekej moravskej Karolínke, s ktorým naštudovali päť divadelných hier. Po odchode režiséra Ivana Pišku došlo k útlmu, viacerí herci sa sústredili predovšetkým na civilné zamestnanie, divadlo šlo bokom.



„Momentálne pracuje divadelný súbor už iba sporadicky, vystupujeme len príležitostne pri rôznych kultúrnych podujatiach v obci. Aspoň takto sa snažíme zachovať činnosť súboru a prinášať ľuďom oživenie kultúrneho života,“ skonštatoval Sečník.



Svetielkom na konci tunela môže byť pre oživenie zašlej slávy stupnianskeho divadelníctva iniciatíva súčasnej režisérky súboru Daniely Balejovej, ktorá začala pracovať s deťmi v Stupnom. Divadlo každoročne pripravuje vianočné pásmo, do ktorého sú zapojené aj deti. „Pokiaľ bude chuť a záujem detí, o budúcnosť divadla v Stupnom by sme sa nemuseli báť,“ uzavrel Sečník.



Počas existencie súboru v ňom podľa neho pôsobilo viac ako 220 ochotnícky divadelníkov nielen zo Stupného, ale ja herci z okolia, ktorí prišli do Stupného hosťovať. Úspechy divadelného súboru zo Stupného neunikli pozornosti ani osobnostiam profesionálnej divadelnej scény. Okrúhle výročia súboru si v minulosti v Stupnom pripomenuli také herecké osobnosti ako Ladislav Chudík, Zuzana Kronerová či Milka Zimková.