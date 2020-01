DIVADLO2020: Od premiéry Nitrianskeho krajového divadla bude 70 rokov

Nitra/Bratislava 14. januára (TASR) - Premiérou veselohry Jána Skalku Kozie mlieko v réžii Ľudovíta Ozábala začalo 14. januára 1950 svoju činnosť Nitrianske krajové divadlo. Od tejto udalosti uplynie v utorok 14. januára 70 rokov.



Divadlo s kapacitou 360 miest mali Nitrania aj predtým. Bolo postavené v roku 1883, keď malo mesto asi 9000 obyvateľov. Jeho deväťmetrové javisko v tom čase osvetľovali petrolejové lampy. Budova pôvodného divadla stála na mieste terajšieho divadla až do jej zničenia v druhej svetovej vojne.



Nitrianske krajové divadlo vzniklo na prelome rokov 1949 a 1950. Pracovný názov kultúrneho stánku od 1. apríla 1949 bol Juhoslovenské oblastné divadlo, na Nitrianske krajové divadlo sa zmenil 20. decembra 1949. Sídlilo v budove Národného domu a v adaptovaných priestoroch telocvične Telovýchovnej jednoty Sokol. Divadlu slúžil tento provizórny upravený priestor 43 rokov. Prvého januára 1955 bolo divadlo premenované na Krajové divadlo Nitra. Od 1. mája 1979 má názov podľa významného slovenského herca, režiséra, pedagóga a organizátora divadelného života Andreja Bagara.



V roku 1992 sa presťahovalo Divadlo Andreja Bagara do jednej z najväčších a najmodernejších divadelných budov na Slovensku. Budova na Svätoplukovom námestí má dve scény - veľkú sálu s kapacitou 577 miest a štúdio so 120 až 150 miestami a variabilným usporiadaním.



Počas 70 rokov trvania divadla v ňom pôsobil celý rad osobností, režiséri Pavol Haspra, Karol Spišák, Jozef Bednárik, či herci Dušan Blaškovič, Vlado Müller, Viera Strnisková, Hilda Augustovičová, Emília Došeková atď.



Súčasná dramaturgia Divadla Andreja Bagara v Nitre vychádza v ústrety domácemu aj zahraničnému publiku a zohľadňuje jeho rôznorodosť. Tematická a žánrová pestrosť sa prelína s vysokou náročnosťou i atraktívnosťou javiskového diela.



V repertoári nechýbajú základné piliere svetovej klasiky a modernej drámy 20. storočia. Divadlo sa pravidelne venuje uvádzaniu aj diel pre detského diváka. Za prirodzenú povinnosť považuje uvádzanie diel slovenských autorov, súčasníkov aj klasikov.



Veľkú obľubu si v poslednom čase získali veľkolepé hudobno-dramatické projekty divadla.



Od začiatku 60. sezóny používa divadlo logo, ktoré graficky znázorňuje priečelie novej budovy divadla (predchádzajúce používali od roku 1992).



Pri príležitosti svojej jubilejnej 70. sezóny vydalo divadlo eurobankovku s podobizňou Jozefa Bednárika. Edícia unikátnych bankoviek je poctou jednému z najvýznamnejších slovenských divadelných hercov a režisérov. Suvenírová bankovka vyrobená zo 100-percentného bavlneného papiera používaného pri výrobe skutočných eurobankoviek s názvom Jozef Bednárik vyšla v limitovanom počte 10.000 kusov a dostala sa do predaja 20. decembra 2019.



Divadlo Andreja Bagara v Nitre pripravilo na svoju jubilejnú 70. sezónu viacero sprievodných podujatí.



Históriu divadla pripomína aj publikácia s názvom Divadlo Andreja Bagara v Nitre 70, ktorá sprevádza čitateľov od jeho vzniku v roku 1949 až po súčasnosť. Podieľalo sa na nej sedem autorov - Miroslav Ballay, Slávka Civáňová, Jaroslav Dóczy, Walter Nagy, Peter Oravec, Miro Zwiefelhofer, Marta Žilková. Pod grafický dizajn sa podpísal Marek Kianička.



Významnému výročiu je venovaná aj premiéra rozprávky Robin Hood, ktorú si deti budú môcť pozrieť 17. januára.