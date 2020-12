Rok slovenského divadla a jeho podujatia poznačila pandémia

Bratislava 29. decembra (TASR) – Rok slovenského divadla, za ktorý bol vyhlásený končiaci sa rok 2020, ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. Dotkla sa i najreprezentatívnejších podujatí, ktoré boli plánované v rámci osláv významných jubileí slovenského divadla.



Ako pripomenula PR manažérka projektu Eva Fačková, výročia pripomínalo najmä osem vlajkových podujatí. "Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom pripravil reprezentatívnu výstavu Divadelné storočie – stopy a postoje. Rozsiahla výstava sa rozkladá na viac ako 1500 štvorcových metroch, pracovalo na nej 14 kurátorov," priblížila základné fakty o expozícii, ktorá bola z dôvodu koronakrízy predĺžená. "Záujemcovia si ju môžu pozrieť v priestoroch Bratislavského hradu až do 5. septembra 2021," spresnila Fačková.



Poukázala tiež na putovnú výstavu theatre.sk, určenú aj na prezentáciu v zahraničí. "Aj napriek zložitým okolnostiam si ju okrem slovenských mali možnosť pozrieť návštevníci i v Poľsku, Česku, Rusku a v Maďarsku," informovala Fačková. Dodala, že výstava je dostupná online, na webovej stránke Divadelného ústavu a na webových stránkach slovenských inštitútov v zahraničí.



Význam výročí slovenského divadla zvýraznilo aj pokračovanie diela slovenskej teatrológie Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000), podrobne mapujúce vývoj slovenského profesionálneho divadla. Fačková spomenula tiež aktivity pri príležitosti 100. výročia Slovenského národného divadla (SND), galavečer ...tak sme my..., v rámci ktorého spojilo SND všetky svoje súbory v slávnostnej multižánrovej inscenácii. K oslavám prispela aj publikácia s názvom 100 rokov SND.



Národné osvetové centrum, ktoré zastrešuje i činnosť ochotníckeho divadla na Slovensku, koordinovalo dve vlajkové podujatia. Jedným bola oslava 190. výročia ochotníckeho divadla na Slovensku v Liptovskom Mikuláši, ktorého najvýznamnejšou súčasťou bolo podujatie Divadelná udalosť alebo Kocúrkovo po 190 rokoch, zrealizované práve 22. augusta 2020, v deň 190. výročia ochotníckeho divadla. Konal sa aj 98. ročník festivalu Scénická žatva, vzhľadom na protipandemické opatrenia tentoraz v online priestore 14. – 20. decembra.



Z dôvodu protipandemických opatrení sa, naopak, nemohol konať Showcase slovenského divadla, ktorý Divadelný ústav pripravoval v spolupráci so Slovenským centrom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov.



Tvorcov podujatí i všetkých zainteresovaných v divadelnom umení boriacich sa s náročnou pandemickou situáciou ocenila aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Zároveň im zaželala čo najmenej obmedzení v roku 2021. "Som presvedčená, že ústup pandémie znovu privedie divákov do hľadísk našich divadiel. Verím, že budúci rok bude pre slovenské divadlo a pre celú kultúru lepším, krajším, priaznivejším," uviedla ministerka.



Rok slovenského divadla 2020 je celoročný celoslovenský projekt vyhlásený vládou SR v gescii Ministerstva kultúry SR a jeho rezortných inštitúcií. Pripomína niekoľko významných výročí slovenského dramatického umenia - 100. výročie založenia SND, 190. výročie vzniku slovenského ochotníckeho divadla, ale tiež jubileá viacerých divadelných osobností.