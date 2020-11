Skupina XY vznikla neplánovane, tento rok stihla iba dve vystúpenia

Rovensko 28. novembra (TASR) – Divadelná skupina XY z obce Rovensko v okrese Senica stihla v tomto roku iba dve predstavenia, zvyšok museli zrušiť pre pandémiu nového koronavírusu.



Divadelná skupina vznikla v podstate neplánovane. „My sme ani nevedeli, že niekedy budeme hrať divadlo. V Rovensku sme začali ako folklórna skupina. V obci bolo zvykom pochovávať basu, ale v roku 2006 sa toto podujatie nezorganizovalo, a tak sme sa ako folkloristi o rok neskôr rozhodli pripraviť program vlastnými silami.



Spravili sme prvé predstavenie. Bola to hra Mrazík po našem a išlo vlastne o prerábku známej ruskej rozprávky Mrázik v záhoráčtine," prezradil začiatky vedúci a režisér skupiny Miroslav Šarabok.



Ochotníci si na tento rok pripravili novú hru s názvom Súsedova zahrádka. „V úvode roka nás pri nacvičovaní spomalil zhoršený zdravotný stav niektorých hercov, ale nakoniec sme všetko zvládli a začali sme januárovou premiérou doma v Rovensku," uviedol vedúci ochotníkov.



Vo februári sa divadlo predstavilo v meste Šaštín-Stráže na benefičnej akcii. „Boli sme radi, že môžeme priložiť pomocnú ruku k dobrej veci. Predstavenie sme odohrali bez nároku na honorár. S dobrou náladou sme ešte 22. februára stihli v Rovensku pochovať basu a potom to vypuklo...," naznačil vedúci skupiny.



Ako doplnil, nasledovali zrušené jarné predstavenia. „Mali sme už viaceré vystúpenia. Tešili sme sa na nové publikum na miestach, kde sme ešte nikdy nehrali. V pláne sme mali vystúpenia v Senici, Skalici, Smrdákoch či vo Chvojnici. Na jeseň sa situácia zopakovala.



Po letných prázdninách by sme v hraní pokračovali napríklad v Uníne, Koválove, Petrovej Vsi či Myjave. Všetko však bolo zrušené a naša námaha, vybavovanie, telefonovanie a mailovanie, ktoré bolo potrebné, aby sa vystúpenia zrealizovali, prišlo navnivoč. Zbytočne stratený čas," zhodnotil končiacu sezónu Šarabok.



Veselohru tak uvidia diváci najskôr po novom roku. „Je nám to veľmi ľúto. osobne tento čas využívam na to, že si už v hlave pripravujem materiál na ďalšiu hru a cez vianočné sviatky ju začnem dávať na papier. Obávam sa, že ak to takto pôjde s pandémiou ďalej, ďalšiu hru budeme mať tak za desať rokov," prezradil vedúci divadelnej skupiny.



Po zjemnení opatrení však začal súbor aspoň s nácvikom. „Sme radi, že sa dokážeme raz za týždeň stretnúť na dve či tri hodiny a oprášiť aktuálnu hru. Keď sme súbor zakladali, bolo nás 15 členov, teraz je nás 23. Ale z tohto počtu je takmer polovica na materskej dovolenke, a tak je nás akčných asi 13," doplnil vedúci divadelnej skupiny.