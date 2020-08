DIVADLO2020: Slovenské herecké nebo – Viera Strnisková

Bratislava 23. augusta (TASR) – Významná slovenská herečka Viera Strnisková sa presadila v divadle, vo filme i na televíznej obrazovke. Režiséri ju najčastejšie obsadzovali do postáv poznamenaných tragickým osudom.



Viera Strnisková sa narodila 30. októbra 1929 v Hlohovci. Na želanie otca lekára začala po ukončení meštianskej školy študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Medicínu však opustila a napokon absolvovala štúdium divadelnej vedy a literárnej teórie. Počas štúdia externe pôsobila v štúdiu Novej scény.



Po Novej scéne v Bratislave a Mestskom divadle v Kolíne viedla jej cesta do Zvolena, kde sa rozbiehala činnosť nového Divadla Jozefa Gregora Tajovského. V ňom hrala päť rokov a následne sa presťahovala do Nitry. V roku 1962 sa etablovala v činohre Slovenského národného divadla v Bratislave, kde pôsobila až do konca svojej profesionálnej kariéry v roku 2004.



V dramatických úlohách sa rozvíjala jej výrazná schopnosť postihnúť tragiku ženských charakterov tak, aby do popredia vystúpila bohatá senzibilita a vypätá emocionalita. Medzi takéto postavy patrili aj Blanche DuBois v Električke zvanej túžba či pani Borkmanová v Ibsenovej hre John Gabriel Borkman. Účinkovala tiež v dramatickom prepise známeho literárneho príbehu Alica v krajine zázrakov z pera britského spisovateľa Lewisa Carrolla.



Od konca 50. rokov 20. storočia sa presadzovala aj vo filme. Jej filmografia obsahuje desiatky titulov, medzi nimi napríklad Pán a hvezdár, Prípad pre obhajcu, Námestie svätej Alžbety, Smrť prichádza v daždi, Zmluva s diablom, Medená veža.



Väčšie herecké príležitosti dostala v televíznych dielach Živý bič, Rok na dedine, Rysavá jalovica, Miesto v dome, či v historických seriáloch Život bez konca, Alžbetin dvor a Štúrovci. Naposledy účinkovala vo filme Dlhá krátka noc v roku 2003.



Za prínos v divadelnom umení udelili Viere Strniskovej v roku 1969 titul zaslúžilá umelkyňa. Spoločnosť bratov Čapkovcov v Prahe udelila herečke Cenu Karla Čapka v roku 1997. Vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy udelil prezident SR Viere Strniskovej v roku 2003. Ako historicky druhá slovenská herečka dostala v roku 2003 aj ocenenie Kvet Tálie za celoživotný prínos v dramatickom umení.



Viera Strnisková zomrela 31. augusta 2013 v Bratislave vo veku 83 rokov.