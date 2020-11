Divadlo2020: SND uvedie opernú monodrámu Denník Anny Frankovej

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) chystá opernú monodrámu Denník Anny Frankovej. Nová inscenácia opery Grigorija Frida z dielne Operného štúdia SND bude súčasťou vzdelávacieho programu pre školy. K pripravovanej premiére sa v sobotu uskutoční diskusná relácia pod názvom Príbeh Anny Frankovej ako umelecká inšpirácia, ktorou sa naša prvá scéna zapája do 11. ročníka medzinárodného podujatia Noc divadiel.



Koncom januára uplynulo 75 rokov od oslobodenia nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz. Tragické príbehy druhej svetovej vojny a holokaustu inšpirovali vznik mnohých diel. Jedným z nich je aj monodráma Denník Anny Frankovej, vrcholný opus Grigorija Frida, významného ruského skladateľa a maliara židovského pôvodu. Mono-opera je založená na vybraných pasážach z denníka Anny Frankovej. V skrátenej podobe rozpráva príbeh jej osudu počnúc jej narodeninami 12. 6. 1942 cez príhody v škole, predvolanie na gestapo, hľadanie úkrytu, dennodenné stretávanie sa s ďalšími ukrytými ľuďmi, prvú lásku až po raziu gestapa a odvlečenie Anny do koncentračného tábora.



K pripravovanej premiére prinesie SND z Modrého salóna online aj naživo diskusnú reláciu, v rámci ktorej tiež uvedú komiksovú verziu Denníka Anny Frankovej. Úryvky z knihy prečíta Jana Kovalčíková, ukážky z operného diela zaznejú v podaní Anety Podrackej Bendovej s klavírnym sprievodom Andrey Bálešovej. Live-stream bude dostupný na YouTube SND aj na nocdivadiel.sk.



Premiéra opery Denník Anny Frankovej sa uskutoční 28. novembra. Ako TASR informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková, ďalšie termíny predstavení pribudnú do programovej ponuky Opery SND po uvoľnení protipandemických opatrení.



Opera SND spolu s Operným štúdiom SND prezentuje toto dielo aj ako vzdelávací program pre školy. Jeho partnerom je Nadácia Milana Šimečku, ktorá 15 rokov organizuje putovnú výstavu Anny Frankovej určenú pre žiakov stredných škôl. Výstava rozvíja koncept rovesníckeho vzdelávania a dáva priestor aj súčasným príbehom mladých ľudí, ktorí čelia rôznym formám diskriminácie. Výstava spolu s opernou inscenáciou prostredníctvom príbehu Anny Frankovej študentom priblíži historický kontext doby, prenasledovanie židovského obyvateľstva a holokaust, ale zároveň otvorí témy súčasnosti, ako je pretrvávajúca diskriminácia a predsudky a stereotypy spoločnosti voči rôznym skupinám obyvateľstva.