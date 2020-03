Tradícia ochotníckeho divadla v Buzitke siaha do roku 1926

Na snímke mladšie členky Folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik z Buzitky v okrese Lučenec počas nácviku scénky s liatím olova 6. marca 2020. Foto: TASR - Branislav Caban

Buzitka 14. marca (TASR) – Viac ako deväť desaťročí trvajúcou históriou ochotníckeho divadla sa môže pochváliť obec Buzitka v okrese Lučenec, ktorá má aj v súčasnosti ako jediná dedina v regióne fungujúce ochotnícke združenie - Folklórny a divadelný súbor Dubkáčik.,“ priblížil organizačný vedúci súboru Matej Baláž.Ďalším míľnikom divadla v Buzitke bol podľa neho rok 1938, keď južné územia Československa vrátane Buzitky pripadli Maďarsku a Česi museli z obce odísť. Tým dočasne skončilo aj ochotnícke divadlo, po vojne ho však obnovili miestni učitelia Ján Andrásy a Július Slanina, ktorý založil ochotnícky krúžok Slovan. Neskôr do začiatku 60. rokov to boli učitelia Milan Kliment a Andrej Eliáš.V roku 1964 prevzali ochotníctvo v Buzitke manželia Mackovci, ktorí ho spolu riadili do 80. rokov. Po smrti Ladislava Macka pokračovala v tradícii už len jeho manželka Marta, ktorá divadlo viedla až do roku 2010, keď už mala 84 rokov.Aj po obsahovej stránke prešlo ochotnícke divadlo v Buzitke viacerými obdobiami. Najprv sa hrávali klasické divadelné hry v troch či štyroch dejstvách. V 90. rokoch ochotníci prešli na krátke estrádne vystúpenia a vtipné scénky inšpirované vtedajšou televíznou tvorbou.Na toto obdobie si spomína členka súboru Iveta Stančíková. „,“ objasnila.Ochotníkom v tom období bol i bývalý starosta Buzitky Stanislav Jačmeník. „,“ zaspomínal si Jačmeník.Ako pokračoval, manželia Mackovci sa vtedy do scénok snažili vniesť to, čo sa dialo v dedine, aby sa v tom ľudia mohli vidieť. „,“ ozrejmil bývalý starosta.Jeho nasledovníkom je syn Marian Jačmeník, ktorý hrával od roku 1998. „,“ povedal s úsmevom Jačmeník, ktorý hrával divadlo aj so svojou rodinou.Ďalší ochotník Svetozár Stančík sa pridal k súboru okolo roku 2017, keď ho oslovil zať. „“ ozrejmil.Naopak, jednou z mladších členiek Dubkáčika je Vladimíra Malčeková, ktorá má ochotnícku tradíciu priamo v rodine. „,“ priblížila Malčeková.V súčasnosti má Dubkáčik dve zložky – detskú a dospelú. „,“ načrtol Baláž s tým, že pred dvoma rokmi vydali svoje debutové CD a pred rokom zverejnili svoj prvý videoklip.