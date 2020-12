Divallo Tesáre obľubuje netradičné priestory pre svoje predstavenia

Tesáre 26. decembra (TASR) – Vyše 190 predstavení, na ktorých sa zúčastnilo približne 24.000 divákov, odohralo za posledných sedem rokov Divallo Tesáre. Súbor v roku 2013 nadviazal na tradíciu ochotníckeho divadla v obci, ktorá sa začala písať v roku 1925. Podľa školskej kroniky prvé divadelné predstavenie s mládežou i dospelými nacvičila pani učiteľka Mária Schmidtová.



„Divadelný spolok dlhé roky režírovali učitelia zo základnej školy. V dedine boli celé rodiny, ktoré sa venovali divadlu popri zamestnaní i práci v domácnosti. Takto to fungovalo až do 90. rokov minulého storočia. Postupne sa hrávalo menej a menej, až sa prestalo hrať úplne,“ priblížila históriu divadla Mária Bagová. Práve ona a ďalší dvaja členovia divadla v septembri 2013 nadviazali na tradíciu a obnovili činnosť súboru. Veselohru Ženba Ďura Šúplatu v štyroch dejstvách o malomeštiackych manieroch si prišlo pozrieť takmer 500 divákov. „Ďura Šúplatu sme potom ženili mnohokrát po okolitých dedinách,“ spomína Bagová.



Kým väčšina ochotníckych divadiel v letných mesiacoch oddychuje, Divallo Tesáre práve toto obdobie využíva na predstavenia pod holým nebom. „Veľký úspech mala letná hra Legenda o zbojníkovi Šmarhanovi, ktorú sme zahrali v prírodnom prostredí Topoľčianskeho hradu. Hradná zrúcanina ožila legendou a vďaka skvelému nasvieteniu, dobovým kostýmom, rozsvieteným sviečkam, mesiacu v splne, divákov mimoriadne zaujala. Rozhodli sme sa pridať ďalšie predstavenia v parku v Kokošovej, a tak sa začala naša éra letných nočných divadiel v atypických priestoroch,“ skonštatovala Bagová.



Tesárske Divallo uviedlo za posledných sedem rokov celkovo 19 inscenácií, z nich šesť bolo letných divadelných hier. „Hrali sme v rôznych priestoroch. Okrem hradu a parku aj v priestore pri kokošovskom kaštieli, kde nám povolil majiteľ hrať na jeho súkromných pozemkoch pre verejnosť bežne neprístupných, v priestoroch neopraveného továrnického kaštieľa, v amfiteátri v Topoľčanoch, v Zvolene na ulici, v rôznych vonkajších priestoroch obecných úradov, akými sú záhrady, parky, lúky, ihriská, dvory,“ vymenovala Bagová.



Okrem samotných predstavení divadelníci každoročne absolvujú aj fašiangové sprievody s následných divadelným pochovávaním basy, mikulášske vystúpenia i divadelné prehliadky v Apponyiovskej knižnici v Oponiciach. S knižnicou začal súbor spolupracovať vlani, spolupráca mala pokračovať v marci účasťou na podujatí Poklady Gutenbergovej knižnice a v novembri nočnými prehliadkami tejto barokovej knižnice. Prišla však pandémia a všetko sa zmenilo.







Pandémia podľa slov Bagovej spôsobila, že divadelníkom sa podarilo odohrať jediné predstavenie v detskom letnom tábore na Duchonke. „Na leto sme začali pripravovať predstavenie Tajomstvo troch mušketierov. Na Topoľčianskom hrade sme mali hrať predstavenie No počkaj, Čiapočka. V septembri sme začali cvičiť veselohru od Ferka Urbánka Dobrá bolesť, čo dá pojesť. Nič z toho nám však nevyšlo. Minipredstavením Stretnutie po rokoch sme sa cez internet zapojili do projektu Noc divadiel. Na december sme mali pripravené Vianočné prekvapenie, ani to sa nám nepodarilo zrealizovať.“



Tesárske divadlo má aktuálne v repertoári päť divadelných hier. Súbor tvorí 18 stálych členov a päť blízkych spolupracovníkov. Začiatkom roku 2015 pribralo divadlo aj mladšiu generáciu hercov. „Nie sme čisto tesárske zoskupenie, najmä čo sa týka detí. Máme ich osem, všetky okrem jednej pochádzajú z okolitých obcí, rodičia ich vozia do Tesár na skúšky,“ povedala Bagová. Celý súbor už podľa nej netrpezlivo čaká na koniec súčasnej pandémie, keď sa opäť rozbehnú kultúrne podujatia. „Chceme pokračovať v nácviku hry Dobrá bolesť, čo dá pojesť. Na letné obdobie by sme si chceli nachystať to, čo sme nemohli hrať posledné leto, teda Tajomstvo troch mušketierov. Je možné, že sa pustíme aj do scenára, ktorý nám prichystal Ľubomír Feldek. Tým sú jeho Čertice, preklad jedného z diel Carla Goldoniho,“ priblížila Bagová plány Divalla Tesáre na najbližšie obdobie.