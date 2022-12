Divokej Bill oslávi štvrťstoročie na hudobnej scéne

Bratislava 18. decembra (TASR) – Skupina Divokej Bill patrí k stáliciam českej hudobnej scény. V roku 2023 oslávi štvrťstoročie účinkovania vydaním ôsmeho štúdiového albumu a open air koncertným turné s 25 zastávkami. Aby toho nebolo málo, 19. januára 2024 sa kapela vráti do pražskej O2 arény, kde zavŕši veľkolepé oslavy štvrťstoročia. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Divokej Bill má na konte dvetisíc vypredaných koncertov v Čechách a na Slovensku, množstvo hitov, vydal sedem štúdiových albumov, ku ktorým na budúci rok pribudne ďalší.



"Od posledného albumu ubehlo veľmi rýchlo päť rokov, a tak je už načase prísť s niečím novým. Navyše sa dostavila i tá chuť tvoriť, takže sa to krásne prepojilo. Momentálne sme v štúdiu Sono Doupě Records, kde sa to už celé varí. Takže dúfame, že ak to nepripálime, budú fanúšikovia môcť už na jar niečo ochutnať," hovorí spevák Vašek Bláha.



Nový album je zatiaľ v procese prípravy, ale jednu hudobnú novinku aj s videoklipom kapela stihla predstaviť ešte koncom tohto roka. Pieseň Temný král zložili a nahrali k pokračovaniu filmovej rozprávky Princezná zakliata v čase, ktorá prišla do kín v novembri. Pieseň Temný král je online na všetkých obvyklých digitálnych platformách.



Oslava 25. narodenín kapely je naplánovaná vo veľkom štýle. "Od začiatku našej existencie sme kládli dôraz hlavne na živé hranie a možno preto s nami toľko našich fanúšikov vydržalo. Oslavovať teda budeme tak, ako to máme radi. Od júna do septembra odohráme 25 open air koncertov. A celé sme to nazvali Divokej Bill 25 rokov," dodáva gitarista Roman Procházka.







Temný král videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=zySZgkKqJTY