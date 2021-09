Dni európskeho kultúrneho dedičstva odštartujú v Spišskom Podhradí

Spišské Podhradie 9. septembra (TASR) - Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa konajú počas septembra na celom území Slovenska, slávnostne otvoria vo štvrtok podvečer v Spišskom Podhradí. Ceremoniál so začiatkom o 19.00 h je na Mariánskom námestí pred mestským úradom.



V programe vystúpi akordeónový súbor zo základnej umeleckej školy v Spišskom Podhradí, nasledovať bude predstavenie živých sôch a ich legendárnych príbehov, ktoré sú vytvárané na základe skutočných udalostí a osôb, ktoré kedysi žili na Spišskom hrade. Súčasťou programu je ohňová šou. Informoval o tom primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta.



Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor vrátane Slovenska. "Každý ročník Dní európskeho kultúrneho dedičstva je zameraný na určitú tému. Tento ročník sa nesie v téme Dedičstvo pre všetkých, je to myšlienka celoeurópska, ktorou chceme vyjadriť, ako sa majú ľudia spájať, že to kultúrne dedičstvo je určené pre všetkých bez ohľadu na vekové kategórie, aj pre hendikepovaných ľudí," uviedla pre TASR hlavná koordinátorka podujatia DEKD Júlia Ragačová.