Dni mesta Prešov ponúknu vystúpenia hudobníkov zo Slovenska a Česka

Prešov 11. júna (TASR) - Program plný koncertov, tanečných vystúpení a zábavných aktivít pre malých i veľkých ponúknu Dni mesta Prešov. Organizuje ich Park kultúry a oddychu v Prešove v spolupráci s mestom. Uskutočnia sa od štvrtka (15. 6.) do soboty (17. 6.) na pešej zóne a v južnom parku na Hlavnej ulici. TASR o tom informovala manažérka kultúry Patrícia Nagyová.



Pripravený je podľa jej slov program plný hviezd z radov hudobníkov a tanečníkov zo Slovenska aj z Českej republiky, ktorý osloví všetky vekové kategórie. Vystúpia Majk Spirit, Marián Čekovský, Polemic, legendárne hudobné zoskupenie Čechomor a mnoho ďalších umelcov.



"Počas troch festivalových dní nebudú chýbať ani zábavné atrakcie pre všetky vekové kategórie, ako BMX show, výstup na kostolnú vežu či rozprávkový park. Návštevníci sa môžu tešiť aj na gastrozážitky v podobe osviežujúcich nápojov a chutného jedla. Novinkou bude umiestnenie pódia, ktoré bude pri Konkatedrále sv. Mikuláša.



"Tohtoročnú dramaturgiu Dní mesta Prešov sme sa snažili pripraviť tak, aby sme nadviazali na dlhoročnú tradíciu nášho najväčšieho mestského festivalu. Našou ambíciou však zároveň bolo vyskladať pestrý a kvalitný program na úrovni krajského mesta, ktorý ulahodí každému návštevníkovi," uviedla riaditeľka Parku kultúry a oddychu Barbora Rusiňáková.



Štvrtkový program sa začne slávnostným hudobno-tanečným sprievodom cez Floriánovu a Hlavnú ulicu v Prešove. Na pódiu vystúpia kolektívy zo Základnej umeleckej školy M. Moyzesa, dychovka Baštovanka, Diridonky – prešovské mažoretky a Vojenská hudba Banská Bystrica. Večerné vystúpenia budú patriť hosťom z Českej republiky - skupine Čechomor a kapele Polemic.



V piatok sa na pódiu predstavia prešovské tanečné skupiny Art studio S.O.M. ONE, Grimmy a tanečné umenie predvedú aj Old School Brothers. Zábava v centre Prešova vygraduje na koncerte Emmy Drobnej a večerný primetime bude patriť Majkovi Spiritovi s DJ-om Grimasom.



Dni mesta Prešov vyvrcholia v sobotu, keď si rodiny s deťmi budú môcť vychutnať rozprávkový park, BMX show, Divadlo na Sídlisku či Transformers show v podaní tanečníkov z Phantoms Crew.



Večer je pripravený multižánrový program, o ktorý sa postarajú OJV – Orchester Jeana Valjeana, Marián Čekovský & band a výnimočné festivalové trojdnie zakončí tancovačka so skupinou Smola a Hrušky.