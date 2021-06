Dni zdravia v Trnave sú pre všetky vekové kategórie

Trnava 20. júna (TASR) - Preventívne merania, odbery, praktické ukážky i prednášky zamerané na udržateľné zdravie budú súčasťou Dní zdravia v Trnave. Od pondelka 21. júna až do piatka 25. júna nájdu všetky vekové kategórie Trnavčanov v programe podujatia vhodné pre ich záujmy a dispozície. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Dni zdravia v Trnave sa konajú už od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia a počas uplynulých desaťročí menili svoj obsah, rozsah i miesto konania. Všetky ročníky sa však niesli v znamení veľkého záujmu obyvateľov mesta.



„Aktivity týždňa odštartujú v Parčíku Bela IV. Na prvý deň sú od 10.00 do 20.00 h naplánované ukážky jogy, arteterapie, budú diskusie o duševnom zdraví, emocionálnej inteligencii či ochutnávka vegánskych jedál,“ uviedla Majtánová. V utorok (22. 6.) spustia na webovej stránke mesta prezentáciu Seniorskej obálky, ktorá môže pomôcť zachrániť život. Je určená seniorom a ich príbuzným a je vítanou pomôckou pre všetky zložky Integrovaného záchranného systému. V podvečer o 18.00 h sa uskutoční online prednáška primárky geriatrie Fakultnej nemocnice Trnava Andrey Vándorovej o prevencii chorôb u seniorov. Počas stredy (23. 6.) a štvrtka (24. 6.) sa uskutočnia tradičné merania glukózy, cholesterolu a odbery vzoriek zeleniny a vody na prítomnosť dusičnanov v priestoroch regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) na Halenárskej ulici 23.



Vo štvrtok sa od 14.00 h budú na Trojičnom námestí prezentovať občianske združenia, služby pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a v ponuke budú aj originálne výrobky členov a klientov zapojených organizácií. V piatok (25. 6.) je pripravená online prednáška Michala Rafajdusa zameraná na zdravý pohyb, ktorý sa dá vykonávať aj pri každodenných činnostiach.



Jedno z podujatí Dní zdravia je určené najmladším obyvateľom Trnavy. Pre žiakov Základnej školy na Ulici Maxima Gorkého pripravila radnica aktivitu Soľ nad zlato. O jej význame a účinkoch na organizmus prídu porozprávať Erik Hrnčiarik, pedagóg a archeológ Trnavskej univerzity a výživový poradca Pavol Oška. „Základné školy zároveň majú možnosť sa zapojiť v priebehu školského roka do projektu Viem, čo zjem, v ktorom spolupracujú priamo s RÚVZ,“ doplnila Majtánová.