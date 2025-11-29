< sekcia Kultúra
Do 33. ročníka literárnej súťaže J. Braneckého sa zapojilo 66 autorov
Témou 33. ročníka bolo hľadanie svetla podľa rovnomennej zbierky kňaza a básnika Svetloslava Veigla, ktorého 115. výročie narodenia si tento rok pripomíname.
Autor TASR
Trenčín 29. novembra (TASR) - V Trenčíne slávnostne vyhlásili víťazov 33. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“, do ktorej sa zapojilo 66 autorov, pričom celkový počet súťažných príspevkov dosiahol 196. TASR o tom informovala vedúca odbočky Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja Margita Ivaničková.
Témou 33. ročníka bolo hľadanie svetla podľa rovnomennej zbierky kňaza a básnika Svetloslava Veigla, ktorého 115. výročie narodenia si tento rok pripomíname. „Nie náhodou sme zvolili túto náročnú tému, pretože v ešte náročnejšej chaotickej dobe rozvrátených hodnôt, ktorú žijeme, sme chceli povzbudiť autorov k hľadaniu pravdy a svetlých ciest, ktoré tak veľmi všetci potrebujeme,“ uviedla Ivaničková.
Doplnila, že v tematickej oblasti hľadania svetla zvíťazila viacnásobná laureátka súťaže Katarína Holcová z Brandýsa nad Labem. V kategórii poézie mladých autorov zvíťazila Magdaléna Rybárová z Topoľčian a v prozaickej kategórii mladých autorov Diana Veselovská z Trenčína. „Medzi staršími autormi nad 20 rokov v žánri poézie opätovne získala prvenstvo autorka zrelej poézie Mária Lažová zo Svidníka. V žánri prózy starších autorov prvé miesto obsadila Katarína Liptáková-Jacková zo Sokoľa,“ spresnila Ivaničková.
Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred 33 rokmi na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil časť svojho života.
Témou 33. ročníka bolo hľadanie svetla podľa rovnomennej zbierky kňaza a básnika Svetloslava Veigla, ktorého 115. výročie narodenia si tento rok pripomíname. „Nie náhodou sme zvolili túto náročnú tému, pretože v ešte náročnejšej chaotickej dobe rozvrátených hodnôt, ktorú žijeme, sme chceli povzbudiť autorov k hľadaniu pravdy a svetlých ciest, ktoré tak veľmi všetci potrebujeme,“ uviedla Ivaničková.
Doplnila, že v tematickej oblasti hľadania svetla zvíťazila viacnásobná laureátka súťaže Katarína Holcová z Brandýsa nad Labem. V kategórii poézie mladých autorov zvíťazila Magdaléna Rybárová z Topoľčian a v prozaickej kategórii mladých autorov Diana Veselovská z Trenčína. „Medzi staršími autormi nad 20 rokov v žánri poézie opätovne získala prvenstvo autorka zrelej poézie Mária Lažová zo Svidníka. V žánri prózy starších autorov prvé miesto obsadila Katarína Liptáková-Jacková zo Sokoľa,“ spresnila Ivaničková.
Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred 33 rokmi na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil časť svojho života.