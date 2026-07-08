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Do Bratislavy prichádza zážitok, ktorý pohltí všetky vaše zmysly
Už o týždeň sa otvára výstava Vincent van Gogh!
Autor OTS
Bratislava 8. júla (OTS) - Predstavte si, že sa prechádzate pod Hviezdnou oblohou, stojíte uprostred žiarivých Slnečníc alebo vstúpite na slávnu Kaviarenskú terasu v noci. Už od 16. júla sa tento zážitok stane realitou. Do Bratislavy prichádza výnimočná imerzívna výstava VINCENT VAN GOGH, ktorá návštevníkov vtiahne do fascinujúceho sveta jedného z najväčších maliarov všetkých čias. Zabudnite na klasické múzeum – tentoraz nebudete stáť pred obrazmi. Stanete sa ich súčasťou.
Výstava premení priestory SPORT MALL Bratislava na pulzujúci svet farieb, svetla, hudby a emócií. Prostredníctvom veľkolepých projekcií, originálneho audioguidu a pôsobivého zvukového sprievodu prenesie návštevníkov do francúzskych miest Arles, Saint-Rémy a Auvers-sur-Oise, kde vznikli najslávnejšie diela Vincenta van Gogha. Fanúšikovia ich objavia spôsobom, aký na Slovensku doteraz nemali možnosť zažiť.
Foto: JVS GROUP
„Po mesiacoch príprav sa blíži okamih, na ktorý sa veľmi tešíme. Už čoskoro privítame na Slovensku výstavu Vincent van Gogh, ktorá návštevníkom po prvýkrát prinesie jedinečný pohľad do života a diela jedného z najvýznamnejších maliarov všetkých čias. Nie je to len stretnutie s umením, ale aj s príbehom človeka, ktorého obrazy dodnes oslovujú milióny ľudí po celom svete,“ konštatuje Zuzana Benediktová z usporiadateľskej agentúry JVS GROUP SK.
Výnimočnosť projektu spočíva v tom, že nejde len o vizuálnu prehliadku Van Goghových obrazov. Návštevníci budú prostredníctvom originálneho audioguidu sprevádzaní príbehom maliara, jeho vnútorným svetom, vášňou pre tvorbu aj náročnými životnými osudmi. Po prvý raz je celý príbeh rozprávaný z pohľadu Johanny van Gogh, manželky Vincentovho brata Thea, ktorá po jeho smrti zohrala kľúčovú úlohu pri tom, aby sa z Vincenta van Gogha stal jeden z najslávnejších umelcov sveta.
„Naším cieľom bolo vytvoriť zážitok, ktorý návštevníkov vtiahne do Van Goghovho sveta a umožní im precítiť jeho tvorbu novým spôsobom. Veríme, že každý – bez ohľadu na vek či znalosti umenia – si z výstavy odnesie silný emocionálny zážitok. Srdečne pozývame všetkých, aby boli pri tejto výnimočnej slovenskej premiére spolu s nami,“ dodáva Zuzana Benediktová.
Súčasťou výstavy sú monumentálne 360-stupňové projekcie obrazov, ktoré dosahujú rozmery až sedemnásť metrov na šírku a vyše štyri metre na výšku. Návštevníci sa ocitnú pod ikonickou Hviezdnou oblohou prejdú sa popri žiarivých Slnečniciach či vstúpia na legendárnu Kaviarenskú terasu v noci. Originálne citáty z Van Goghových listov, špeciálne pripravený hudobný soundtrack a najmodernejšie projekčné technológie vytvárajú jedinečný zážitok, ktorý prepája históriu umenia s modernými technológiami.
Silnou súčasťou výstavy je aj príbeh Johanny van Gogh. Ako iba 26-ročná zostala po smrti Vincenta aj svojho manžela sama s malým synom a viac ako štyristo obrazmi, ktorým v tom čase veril len málokto. Práve jej vytrvalosť a odhodlanie zabezpečili, že dnes patria Van Goghove diela medzi najcennejšie a najobdivovanejšie na svete. Výstava je určená nielen milovníkom výtvarného umenia, ale aj rodinám s deťmi, školám či všetkým, ktorí chcú zažiť kultúru interaktívnym a moderným spôsobom. Organizátori ju vystihujú jednoduchým sloganom: „Výstava, na ktorej nie ste diváci. Ste súčasťou obrazu.“
„Výstava bude v Bratislave sprístupnená niekoľko mesiacov, takže návštevníci budú mať dostatok času stať sa súčasťou tejto výnimočnej kultúrnej udalosti. Srdečne pozývame všetkých, aby prišli objaviť Vincenta van Gogha spôsobom, aký na Slovensku doteraz nemali možnosť zažiť,“ uzatvára Zuzana Benediktová.
Výstava VINCENT VAN GOGH bude pre verejnosť otvorená od 16. júla v priestoroch SPORT MALL Bratislava na Hodonínskej 27, vedľa OBI, smer Záhorská Bystrica. Návštevníkom ponúkne niekoľkomesačnú príležitosť zažiť výnimočný kultúrny projekt, ktorý si získal úspech v mnohých európskych mestách a teraz po prvýkrát prichádza aj na Slovensko.
Výstava premení priestory SPORT MALL Bratislava na pulzujúci svet farieb, svetla, hudby a emócií. Prostredníctvom veľkolepých projekcií, originálneho audioguidu a pôsobivého zvukového sprievodu prenesie návštevníkov do francúzskych miest Arles, Saint-Rémy a Auvers-sur-Oise, kde vznikli najslávnejšie diela Vincenta van Gogha. Fanúšikovia ich objavia spôsobom, aký na Slovensku doteraz nemali možnosť zažiť.
Foto: JVS GROUP
„Po mesiacoch príprav sa blíži okamih, na ktorý sa veľmi tešíme. Už čoskoro privítame na Slovensku výstavu Vincent van Gogh, ktorá návštevníkom po prvýkrát prinesie jedinečný pohľad do života a diela jedného z najvýznamnejších maliarov všetkých čias. Nie je to len stretnutie s umením, ale aj s príbehom človeka, ktorého obrazy dodnes oslovujú milióny ľudí po celom svete,“ konštatuje Zuzana Benediktová z usporiadateľskej agentúry JVS GROUP SK.
Výnimočnosť projektu spočíva v tom, že nejde len o vizuálnu prehliadku Van Goghových obrazov. Návštevníci budú prostredníctvom originálneho audioguidu sprevádzaní príbehom maliara, jeho vnútorným svetom, vášňou pre tvorbu aj náročnými životnými osudmi. Po prvý raz je celý príbeh rozprávaný z pohľadu Johanny van Gogh, manželky Vincentovho brata Thea, ktorá po jeho smrti zohrala kľúčovú úlohu pri tom, aby sa z Vincenta van Gogha stal jeden z najslávnejších umelcov sveta.
„Naším cieľom bolo vytvoriť zážitok, ktorý návštevníkov vtiahne do Van Goghovho sveta a umožní im precítiť jeho tvorbu novým spôsobom. Veríme, že každý – bez ohľadu na vek či znalosti umenia – si z výstavy odnesie silný emocionálny zážitok. Srdečne pozývame všetkých, aby boli pri tejto výnimočnej slovenskej premiére spolu s nami,“ dodáva Zuzana Benediktová.
Súčasťou výstavy sú monumentálne 360-stupňové projekcie obrazov, ktoré dosahujú rozmery až sedemnásť metrov na šírku a vyše štyri metre na výšku. Návštevníci sa ocitnú pod ikonickou Hviezdnou oblohou prejdú sa popri žiarivých Slnečniciach či vstúpia na legendárnu Kaviarenskú terasu v noci. Originálne citáty z Van Goghových listov, špeciálne pripravený hudobný soundtrack a najmodernejšie projekčné technológie vytvárajú jedinečný zážitok, ktorý prepája históriu umenia s modernými technológiami.
Silnou súčasťou výstavy je aj príbeh Johanny van Gogh. Ako iba 26-ročná zostala po smrti Vincenta aj svojho manžela sama s malým synom a viac ako štyristo obrazmi, ktorým v tom čase veril len málokto. Práve jej vytrvalosť a odhodlanie zabezpečili, že dnes patria Van Goghove diela medzi najcennejšie a najobdivovanejšie na svete. Výstava je určená nielen milovníkom výtvarného umenia, ale aj rodinám s deťmi, školám či všetkým, ktorí chcú zažiť kultúru interaktívnym a moderným spôsobom. Organizátori ju vystihujú jednoduchým sloganom: „Výstava, na ktorej nie ste diváci. Ste súčasťou obrazu.“
„Výstava bude v Bratislave sprístupnená niekoľko mesiacov, takže návštevníci budú mať dostatok času stať sa súčasťou tejto výnimočnej kultúrnej udalosti. Srdečne pozývame všetkých, aby prišli objaviť Vincenta van Gogha spôsobom, aký na Slovensku doteraz nemali možnosť zažiť,“ uzatvára Zuzana Benediktová.
Výstava VINCENT VAN GOGH bude pre verejnosť otvorená od 16. júla v priestoroch SPORT MALL Bratislava na Hodonínskej 27, vedľa OBI, smer Záhorská Bystrica. Návštevníkom ponúkne niekoľkomesačnú príležitosť zažiť výnimočný kultúrny projekt, ktorý si získal úspech v mnohých európskych mestách a teraz po prvýkrát prichádza aj na Slovensko.
SPORT MALL Bratislava
16. 7. 2026 – 17. 1. 2027 / Vstupenky na www.vincentvangogh.sk
Po – Pia: 09:00 – 19:00
So – Ne – sviatky: 09:30 – 19:00
⏳ Odporúčaná dĺžka návštevy: cca 90 minút, na výstave sa však môžete zdržať ako dlho chcete.
Video tu:
www.vincentvangogh.sk
infolinka: +421 918 117 118
16. 7. 2026 – 17. 1. 2027 / Vstupenky na www.vincentvangogh.sk
Po – Pia: 09:00 – 19:00
So – Ne – sviatky: 09:30 – 19:00
⏳ Odporúčaná dĺžka návštevy: cca 90 minút, na výstave sa však môžete zdržať ako dlho chcete.
Video tu:
www.vincentvangogh.sk
infolinka: +421 918 117 118