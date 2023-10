Do inscenácie Domov kultúry sa môžu zapojiť aj diváci

Bratislava 21. októbra (TASR) - Umelecké zoskupenie Dočasný kolektív reprízuje v nedeľu 22. októbra v priestoroch bratislavského Domu kultúry (DK) Zrkadlový háj inscenáciu Domov kultúry. "Imerzný autorský projekt reflektuje kultúrnu históriu Slovenska na príklade jej kedysi exponovaných, no v súčasnosti často zanedbávaných domov kultúry," približuje predstavenie za Dočasný kolektív Štefan Benčík.



"Divákom sa snažíme ukázať, pod akými tlakmi sa kultúra často deformovala a tak sa trochu zamýšľame nad tým, či sa s tým dá niečo robiť. Sme pritom radi, keď sa diváci zapoja," vysvetľujú autorky inscenácie.



Avizujú, že divákov čakajú tri miestnosti, ktoré fungujú ako interaktívne okná do rozličných historických období. "Užijú si silvestrovský večierok v 70. rokoch - budú aj chlebíčky a sekt, a stanú sa súčasťou natáčania divokej zábavnej relácie v 90. rokoch. O tretej pomlčím, nech to nevyzradím," naznačuje Alexandra Gašparovičová, jedna z členiek kolektívu, výstavbu inscenácie, v ktorej sú diváci vyzvaní, aby sa zapojili do hry. "Teší nás, keď nie sme jediní, ktorí sa tam hráme, a myslíme si, že je to niečo, čo aj Dočasný kolektív charakterizuje, chuť hrať a chuť sa hrať, aj s ostatnými," dodala.



Tému domov kultúry vnímajú tvorkyne ako kľúčovú. "Keď sa pozrieme na to, ako sa o domoch kultúry uvažovalo ako o utopických stavbách a keď sa pozrieme na to, ako dnes vyzerajú, tak sa tam vynárajú otázky, ktoré rezonujú celou kultúrnou scénou: to to má platiť, kto má rozhodovať a ako - je tam nejaký priestor na vznik autentickej kultúry?" zdôrazňuje Lucia Iffková, členka kolektívu, ktorý tvorí predstavenia nehierarchickým spôsobom - na základe kolektívnych debát a rozhodnutí. Súbor nemá a odmieta režisérsku rolu a snaží sa o otvorenú kolektívnu dramaturgiu na všetkých úrovniach umeleckého procesu.



Ďalšiu reprízu predstavenia odohrajú v priestoroch DK Zrkadlový háj v pondelok 23. októbra.