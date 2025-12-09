< sekcia Kultúra
Do kín Cinema City prichádza vianočná nádielka filmových noviniek
V studenom decembri sa príďte zohriať do Cinema City na očakávané premiéry.
Autor OTS
Bratislava 9. decembra (OTS) - Vianočnú tematiku prinášajú animák Santa je offline aj česká romantická komédia Na horách. Vianoce z iného súdka zažijete v trileri Tichá noc, krvavá noc. Ak aj v predsviatočnom období fandíte napínavým žánrom, december vás určite nesklame. Premiéru búdu mať novinky Nestrácaj nádej, pokračovanie hororu Päť nocí u Freddyho 2, šialená komédia Anakonda a psychotriler so Sydney Sweeney Pomocníčka. Deti sa potešia českej rozprávke Zrodenie alchymistky a kultovému animáku SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo. Nesmieme však zabudnúť aj na najočakávanejšiu novinku tohto roku, a to tretie pokračovanie série Avatar s podtitulom Oheň a popol.
Decembrové premiéry si v Cinema City najlepšie užijete s chutným popcorn a nachos menu, nápojmi a najrôznejšími snackmi. Bohatú ponuku chuťoviek nájdete aj v Cinema Bistro v Cinema City Aupark, vybrať si môžete hot-dogy, hranolky, pizzu, kuracie nugetky či novinky ako čerešňový punč, perníkové latté či višňovo-makovú štrúdľu. Smäd uhasíte čerstvými šťavami, limonádami, alko aj nealko nápojmi či kávou. Občerstvenie si navyše môžete vziať so sebou do COMFORT sál, v ktorých sú mäkké polohovateľné sedadlá „vyzbrojené“ posuvnými stolíkmi. Filmový zážitok bez limitov si užijete aj vo VIP Light v Cinema City Eurovea, kde premiéry sledujete z kožených polohovateľných sedadiel a vychutnávate si neobmedzený popcorn, nachos a nápoje. V ponuke Cinema City sú okrem 2D premietania dostupné aj špeciálne formáty 4DX a SUPERSCREEN, kde sa môžete tešiť na vylepšené o 4K laserové projektory Barco. Vďaka tomu si v sále užijete ešte jasnejší a ostrejší obraz. Hľadáte pre svojich blízkych dokonalý darček? Limitovaná edícia vianočných ponožiek Cinema City s dizajnom popcornu a nachos a poukážky do Cinema City sú viac než vstupenkou do filmového sveta. Stačí si len vybrať z 2D, 3D, 4DX, SUPERSCREEN, COMFORT alebo VIP a darovať kúzelné Vianoce ako z filmu. Poukážky si môžete zakúpiť v pokladniach Cinema City alebo online. Ktorú filmovú novinku by ste si nenechali ujsť z vianočnej nádielky Cinema City?
Lucia, mladá žena z mesta, zdedí horskú chatu po svojom údajne biologickom otcovi, bývalom náčelníkovi horskej služby, ktorého nikdy nepoznala. Preto prichádza do hôr, no namiesto prázdnej chalupy v nej nachádza záchranára Matěja, jeho psa Bedřicha a ďalších, ktorí objekt riadia ako ubytovňu pre školy v prírode. Lucia sa musí vyrovnať nielen s nemilosrdným svetom hôr, ale aj so sarkastickým Matějom a výzvami, ktoré ju postupne nútia posúvať vlastné hranice. Komické situácie, horské záchranné akcie a strelené nedorozumenia vedú k nečakanému zblíženiu, napriek tomu, že Lucia spočiatku bojuje s nepriazňou hôr aj Matějovým cynickým humorom. Komédia od Rudolfa Havlíka NA HORÁCH v kinách Cinema City od 4. decembra.
Triler NESTRÁCAJ NÁDEJ vznikol na motívy úspešného bestselleru Nicka Schuylera a Jerého Longmana, ktorý ho podľa skutočných udalostí. Štyria priatelia vyrážajú na nevinný rybársky výlet do Mexického zálivu. Keď však náhla búrka prevráti ich loď, začína sa skutočný boj o prežitie. Muži odrezaní od sveta čelia uprostred oceánu živlom, strachu a vlastným hraniciam. V novinke zahviezdia Zachary Levi či Josh Duhamel. V kinách Cinema City už 4. decembra.
Od hrôzostrašných udalostí prvého dielu uplynul rok. Mike (Josh Hutcherson), bývalý nočný strážnik zavretej pizzerie, vtedy s pomocou policajtky Vanessy (Elizabeth Lail) zlikvidoval zloducha, ktorý menil animatronické bábky na vraždiace monštrá. Mike tým zachránil život mladšej sestre Abby (Piper Rubio), o ktorú sa po smrti rodičov stará. Predovšetkým vďaka nemu si malá Abby z „návštevy“ Freddyho pizzerie neodniesla žiadne následky, naopak, po bábkových priateľoch, Freddym, Bonnie, Chice a Foxy, sa jej celkom cnie. Dokonca až tak, že sa napriek bratovmu zákazu vydá do zatvoreného podniku, aby sa s nimi znovu stretla. Tým nechtiac spustí nové kolo hrôzy. Tajomstvo Freddyho pizzerie je totiž oveľa krvavejšie a desivejšie, než by sa po prvom diely mohlo zdať. A ak sa tunajším stvorám podarí primäť Abby k spolupráci, budú sa diať veci, a to nielen v priestoroch samotnej reštaurácie, ale v celom meste. Táto noc bude zrejme dlhá a krvavá. Užite si poriadnu dávku hororu v novinke PAŤ NOCÍ U FREDDYHO 2, v kinách Cinema City od 4. decembra.
Dvanásťročná Ariana (Magdalena Müller) je od detstva sužovaná nepriazňou osudu. Sama na celom svete s mimoriadnym darom mágie skončí v sirotinci, kde musí znášať šikanu od ostatných detí a učiteľov. Všetko, čo však malé dievča chce, je nájsť domov a zistiť, kto boli jej rodičia. Jej život sa náhle obráti hore nohami, keď ju vyhľadá starý alchymista Archivald (Roman Zach). Ponúkne jej možnosť vstúpiť do školy alchymistov, kde nájde nielen svoj vysnívaný domov, ale aj nerozlučných priateľov. Aby sa však stala právoplatnou študentkou, musí zložiť prijímacie skúšky. Mladí alchymisti Lora (Sára Korbelová) a Mertur (Cyril Dobrý) ju na tieto skúšky pripravujú. V škole získa nielen nové vedomosti a priateľstvá, ale aj odhalí staroveké tajomstvá. A keď sa objaví čarodejnica Murien (Simona Hába Zmrzlá), Ariana musí riskovať všetko, aby zistila pravdu o svojej minulosti. Rozprávka ZRODENIE ALCHYMISTKY prichádza do kín. Cinema City už 4. decembra.
Pridajte sa k Yoyovi na pravé vianočné dobrodružstvo! Santova dielňa bola kompletne zmodernizovaná, mágia a tradície ustúpili automatizácii a efektívnosti. Santa odišiel do dôchodku a prácu prenechal svojim technicky zdatným elfom. Náš naivný elf Yoyo, milovník Vianoc, však na svoj prvý deň v práci nič také nečakal. A určite nečakal, že Santova vianočná sieť bude hacknutá a Vianoce budú ohrozené. Ale Yoyo nie je typ, ktorý by sedel so založenými rukami, a spolu so svojím dedkom a sobíkom Sušienkou sa vydajú hľadať Santu, ktorý si užíva zaslúžený odpočinok na tajnom mieste. Nájdu ho včas a rozžiaria detské oči pod vianočným stromčekom? Alebo nás tento rok čaká vianočná katastrofa? Uvidíte na premiére animovaného filmu SANTA JE OFFLINE v kinách Cinema City od 11. decembra.
AVATAR: OHEŇ A POPOL je tretie pokračovanie výnimočnej série od vizionárskeho režiséra Jamesa Camerona. Po dvoch rokoch sa opäť vrátime na planétu Pandora aby sme sa opäť stretli s rodinou Jakea a Neytiri a zažili s nimi nový epický príbeh. Rok po usadení sa u morského klanu Metkayina sa rodina Jake s rodinou vyrovnáva so smútkom po smrti syna Neteyama. Stretávajú sa s novým, agresívnym kmeňom Na'vi nazývaným Ash, na čele ktorého stojí ohnivý vodca Varang, ktorý sa spojil s Jakeovým nepriateľom Quaritchom. Konflikt na Pandore eskaluje a má ničivé následky. Nenechajte si ujsť 195 minútový veľkolepý film AVATAR: OHEŇ A POPOL v kinách Cinema City od 18. decembra. Novinku uvidíte vo formáte 4DX, SUPERSCREEN, COMFORT či exkluzívne vo VIP Light v Cinema City Eurovea.
Tohtoročné Vianoce radšej sekajte dobrotu. Zabudnite na najkrajšie sviatky v roku, tieto budú najkrvavejšie! Billy si ako dieťa vytrpel svoje, keď videl na Štedrý deň vraždu svojich rodičov. Teraz, keď dospel, rozhodol sa vziať spravodlivosť do vlastných rúk a nemilosrdne potrestať každého, kto hneval. Tak snáď ste boli dobrí, pretože tento rok na Vianoce chodí ulicami poriadne krvilačný Santa a teší sa na brutálnu nádielku. Horor TICHÁ NOC, KRVAVÁ NOC je remakom rovnomenného hororu z roku 1972, ktorý šokoval divákov a prekonal aj zjazveného sadistu Freddieho Kruegera z Nočnej mory v Elm Street. V kinách Cinema City od 18. decembra.
Jack Black a Paul Rudd sa v dobrodružnej komédii ANAKONDA plnej napätia a absurdných situácií predstavia ako dvaja najlepší priatelia, ktorých zastihla kríza stredného veku. Rozhodnú sa preto splniť si dávny detský sen – vydať sa do džungle a natočiť vlastnú verziu kultového filmu Anakonda. Bez peňazí, bez štábu a bez najmenšej predstavy, čo ich v divočine čaká, sa púšťajú do dobrodružstva, ktoré rýchlo prerastie do nečakaného boja o prežitie. Obrovská živá anakonda si ich totiž vyhliadla ako ďalšiu korisť a svojho chutného úlovku sa len tak ľahko nevzdá. Šialená akčná komédia ANAKONDA to odpáli v kinách Cinema City už 25. decembra.
Práca v domácnosti Niny (Amanda Seyfried) a Andrewa (Brandond Sklenar) Winchesterovcov je pre Millie (Sydney Sweeney) poslednou záchranou začať znova a uzavrieť temnú kapitolu svojej minulosti. To však netuší, že tajomstvá, aké jej noví zamestnávatelia skrývajú za zatvorenými dverami, sú oveľa väčšie než tie jej. Najprv nevenuje pozornosť podivným „náhodám“, s ktorými sa stretáva pri každodennom upratovaní krásneho domu, vyzdvihovaní ich dcéry zo školy aj pri príprave rodinných večerí a snaží sa ich nenútene prehliadať, rovnako ako Ninino čudné správanie, jej falošné obvinenia a schválnosti, ktorým musia čoraz častejšie čeliť. Millie už predsa v živote zažila oveľa horšie veci, než sú rozmary rozmaznanej paničky z bohatej štvrte, a navyše túto prácu zúfalo potrebuje. No Andrew začína byť čím ďalej strápenejší a osamelejší. Keď sa pozerá do jeho krásnych očí, je ťažké si nepredstavovať, aké by to bolo nebyť len slúžkou a stať sa novou paňou domu, najmä keď tá súčasná je deň po dni neznesiteľnejšia, a dokonca sa o seba prestala starať. Winchesterovci zatiaľ netušia, kto Millie naozaj je a čoho všetkého je schopná. Triler POMOCNÍČKA prichádza do kín Cinema City už 25. decembra.
SpongeBob už nechce byť len malá hranatá špongia v nohaviciach. Chce svetu dokázať, že je veľký chlapec. A tak prijme pozvanie legendárneho piráta Bludného Holanďana na poriadne pirátske, a hlavne filmové dobrodružstvo. SpongeBob je animovaná ikona niekoľkých generácií, ktoré zabáva svojím nákazlivo šialeným životným štýlom na morskom dne, v Zátiší Bikin. Prakticky každý jeho deň je celkom výnimočný. Na začiatku tohto príbehu zistí, že sa dočkal dňa s veľkým D. SpongeBob totiž cez noc vyrástol tak, že už sa môže oficiálne označovať za veľkého chlapca. Čo je ešte dôležitejšie, už je taký vysoký, že môže ísť na tú najhrôzostrašnejšiu atrakciu v miestnom zábavnom parku. Keď to však rozpráva svojmu zamestnávateľovi, majiteľovi reštaurácie pánovi Krabsovi, ten sa mu vysmeje. Keď bol on v SpongeBobovom veku, už sa preháňal po tých najbúrlivejších moriach a zažíval všelijaké dobrodružstvá pri stretoch s pirátmi a inou morskou háveďou. Kam sa na to hrabe nejaká horská dráha. A veľký chlapec SpongeBob okamžite zatúži pána Krabsa v jeho hrdinskej kariére nasledovať. Práve na takého odvážlivca čaká duch legendárneho piráta Bludného Holanďana, ktorý zavedie SpongeBoba tam, kam noha žiadnej žltej špongie ešte nikdy nevkročila. Hlavne, aby sa dokázal vrátiť. Animovaná rozprávka SPONGEBOB: PIRÁTSKE DOBRODRUŽSTVO v kinách Cinema City od 25. decembra.
Decembrové premiéry si v Cinema City najlepšie užijete s chutným popcorn a nachos menu, nápojmi a najrôznejšími snackmi. Bohatú ponuku chuťoviek nájdete aj v Cinema Bistro v Cinema City Aupark, vybrať si môžete hot-dogy, hranolky, pizzu, kuracie nugetky či novinky ako čerešňový punč, perníkové latté či višňovo-makovú štrúdľu. Smäd uhasíte čerstvými šťavami, limonádami, alko aj nealko nápojmi či kávou. Občerstvenie si navyše môžete vziať so sebou do COMFORT sál, v ktorých sú mäkké polohovateľné sedadlá „vyzbrojené“ posuvnými stolíkmi. Filmový zážitok bez limitov si užijete aj vo VIP Light v Cinema City Eurovea, kde premiéry sledujete z kožených polohovateľných sedadiel a vychutnávate si neobmedzený popcorn, nachos a nápoje. V ponuke Cinema City sú okrem 2D premietania dostupné aj špeciálne formáty 4DX a SUPERSCREEN, kde sa môžete tešiť na vylepšené o 4K laserové projektory Barco. Vďaka tomu si v sále užijete ešte jasnejší a ostrejší obraz. Hľadáte pre svojich blízkych dokonalý darček? Limitovaná edícia vianočných ponožiek Cinema City s dizajnom popcornu a nachos a poukážky do Cinema City sú viac než vstupenkou do filmového sveta. Stačí si len vybrať z 2D, 3D, 4DX, SUPERSCREEN, COMFORT alebo VIP a darovať kúzelné Vianoce ako z filmu. Poukážky si môžete zakúpiť v pokladniach Cinema City alebo online. Ktorú filmovú novinku by ste si nenechali ujsť z vianočnej nádielky Cinema City?
Lucia, mladá žena z mesta, zdedí horskú chatu po svojom údajne biologickom otcovi, bývalom náčelníkovi horskej služby, ktorého nikdy nepoznala. Preto prichádza do hôr, no namiesto prázdnej chalupy v nej nachádza záchranára Matěja, jeho psa Bedřicha a ďalších, ktorí objekt riadia ako ubytovňu pre školy v prírode. Lucia sa musí vyrovnať nielen s nemilosrdným svetom hôr, ale aj so sarkastickým Matějom a výzvami, ktoré ju postupne nútia posúvať vlastné hranice. Komické situácie, horské záchranné akcie a strelené nedorozumenia vedú k nečakanému zblíženiu, napriek tomu, že Lucia spočiatku bojuje s nepriazňou hôr aj Matějovým cynickým humorom. Komédia od Rudolfa Havlíka NA HORÁCH v kinách Cinema City od 4. decembra.
Triler NESTRÁCAJ NÁDEJ vznikol na motívy úspešného bestselleru Nicka Schuylera a Jerého Longmana, ktorý ho podľa skutočných udalostí. Štyria priatelia vyrážajú na nevinný rybársky výlet do Mexického zálivu. Keď však náhla búrka prevráti ich loď, začína sa skutočný boj o prežitie. Muži odrezaní od sveta čelia uprostred oceánu živlom, strachu a vlastným hraniciam. V novinke zahviezdia Zachary Levi či Josh Duhamel. V kinách Cinema City už 4. decembra.
Od hrôzostrašných udalostí prvého dielu uplynul rok. Mike (Josh Hutcherson), bývalý nočný strážnik zavretej pizzerie, vtedy s pomocou policajtky Vanessy (Elizabeth Lail) zlikvidoval zloducha, ktorý menil animatronické bábky na vraždiace monštrá. Mike tým zachránil život mladšej sestre Abby (Piper Rubio), o ktorú sa po smrti rodičov stará. Predovšetkým vďaka nemu si malá Abby z „návštevy“ Freddyho pizzerie neodniesla žiadne následky, naopak, po bábkových priateľoch, Freddym, Bonnie, Chice a Foxy, sa jej celkom cnie. Dokonca až tak, že sa napriek bratovmu zákazu vydá do zatvoreného podniku, aby sa s nimi znovu stretla. Tým nechtiac spustí nové kolo hrôzy. Tajomstvo Freddyho pizzerie je totiž oveľa krvavejšie a desivejšie, než by sa po prvom diely mohlo zdať. A ak sa tunajším stvorám podarí primäť Abby k spolupráci, budú sa diať veci, a to nielen v priestoroch samotnej reštaurácie, ale v celom meste. Táto noc bude zrejme dlhá a krvavá. Užite si poriadnu dávku hororu v novinke PAŤ NOCÍ U FREDDYHO 2, v kinách Cinema City od 4. decembra.
Dvanásťročná Ariana (Magdalena Müller) je od detstva sužovaná nepriazňou osudu. Sama na celom svete s mimoriadnym darom mágie skončí v sirotinci, kde musí znášať šikanu od ostatných detí a učiteľov. Všetko, čo však malé dievča chce, je nájsť domov a zistiť, kto boli jej rodičia. Jej život sa náhle obráti hore nohami, keď ju vyhľadá starý alchymista Archivald (Roman Zach). Ponúkne jej možnosť vstúpiť do školy alchymistov, kde nájde nielen svoj vysnívaný domov, ale aj nerozlučných priateľov. Aby sa však stala právoplatnou študentkou, musí zložiť prijímacie skúšky. Mladí alchymisti Lora (Sára Korbelová) a Mertur (Cyril Dobrý) ju na tieto skúšky pripravujú. V škole získa nielen nové vedomosti a priateľstvá, ale aj odhalí staroveké tajomstvá. A keď sa objaví čarodejnica Murien (Simona Hába Zmrzlá), Ariana musí riskovať všetko, aby zistila pravdu o svojej minulosti. Rozprávka ZRODENIE ALCHYMISTKY prichádza do kín. Cinema City už 4. decembra.
Pridajte sa k Yoyovi na pravé vianočné dobrodružstvo! Santova dielňa bola kompletne zmodernizovaná, mágia a tradície ustúpili automatizácii a efektívnosti. Santa odišiel do dôchodku a prácu prenechal svojim technicky zdatným elfom. Náš naivný elf Yoyo, milovník Vianoc, však na svoj prvý deň v práci nič také nečakal. A určite nečakal, že Santova vianočná sieť bude hacknutá a Vianoce budú ohrozené. Ale Yoyo nie je typ, ktorý by sedel so založenými rukami, a spolu so svojím dedkom a sobíkom Sušienkou sa vydajú hľadať Santu, ktorý si užíva zaslúžený odpočinok na tajnom mieste. Nájdu ho včas a rozžiaria detské oči pod vianočným stromčekom? Alebo nás tento rok čaká vianočná katastrofa? Uvidíte na premiére animovaného filmu SANTA JE OFFLINE v kinách Cinema City od 11. decembra.
AVATAR: OHEŇ A POPOL je tretie pokračovanie výnimočnej série od vizionárskeho režiséra Jamesa Camerona. Po dvoch rokoch sa opäť vrátime na planétu Pandora aby sme sa opäť stretli s rodinou Jakea a Neytiri a zažili s nimi nový epický príbeh. Rok po usadení sa u morského klanu Metkayina sa rodina Jake s rodinou vyrovnáva so smútkom po smrti syna Neteyama. Stretávajú sa s novým, agresívnym kmeňom Na'vi nazývaným Ash, na čele ktorého stojí ohnivý vodca Varang, ktorý sa spojil s Jakeovým nepriateľom Quaritchom. Konflikt na Pandore eskaluje a má ničivé následky. Nenechajte si ujsť 195 minútový veľkolepý film AVATAR: OHEŇ A POPOL v kinách Cinema City od 18. decembra. Novinku uvidíte vo formáte 4DX, SUPERSCREEN, COMFORT či exkluzívne vo VIP Light v Cinema City Eurovea.
Tohtoročné Vianoce radšej sekajte dobrotu. Zabudnite na najkrajšie sviatky v roku, tieto budú najkrvavejšie! Billy si ako dieťa vytrpel svoje, keď videl na Štedrý deň vraždu svojich rodičov. Teraz, keď dospel, rozhodol sa vziať spravodlivosť do vlastných rúk a nemilosrdne potrestať každého, kto hneval. Tak snáď ste boli dobrí, pretože tento rok na Vianoce chodí ulicami poriadne krvilačný Santa a teší sa na brutálnu nádielku. Horor TICHÁ NOC, KRVAVÁ NOC je remakom rovnomenného hororu z roku 1972, ktorý šokoval divákov a prekonal aj zjazveného sadistu Freddieho Kruegera z Nočnej mory v Elm Street. V kinách Cinema City od 18. decembra.
Jack Black a Paul Rudd sa v dobrodružnej komédii ANAKONDA plnej napätia a absurdných situácií predstavia ako dvaja najlepší priatelia, ktorých zastihla kríza stredného veku. Rozhodnú sa preto splniť si dávny detský sen – vydať sa do džungle a natočiť vlastnú verziu kultového filmu Anakonda. Bez peňazí, bez štábu a bez najmenšej predstavy, čo ich v divočine čaká, sa púšťajú do dobrodružstva, ktoré rýchlo prerastie do nečakaného boja o prežitie. Obrovská živá anakonda si ich totiž vyhliadla ako ďalšiu korisť a svojho chutného úlovku sa len tak ľahko nevzdá. Šialená akčná komédia ANAKONDA to odpáli v kinách Cinema City už 25. decembra.
Práca v domácnosti Niny (Amanda Seyfried) a Andrewa (Brandond Sklenar) Winchesterovcov je pre Millie (Sydney Sweeney) poslednou záchranou začať znova a uzavrieť temnú kapitolu svojej minulosti. To však netuší, že tajomstvá, aké jej noví zamestnávatelia skrývajú za zatvorenými dverami, sú oveľa väčšie než tie jej. Najprv nevenuje pozornosť podivným „náhodám“, s ktorými sa stretáva pri každodennom upratovaní krásneho domu, vyzdvihovaní ich dcéry zo školy aj pri príprave rodinných večerí a snaží sa ich nenútene prehliadať, rovnako ako Ninino čudné správanie, jej falošné obvinenia a schválnosti, ktorým musia čoraz častejšie čeliť. Millie už predsa v živote zažila oveľa horšie veci, než sú rozmary rozmaznanej paničky z bohatej štvrte, a navyše túto prácu zúfalo potrebuje. No Andrew začína byť čím ďalej strápenejší a osamelejší. Keď sa pozerá do jeho krásnych očí, je ťažké si nepredstavovať, aké by to bolo nebyť len slúžkou a stať sa novou paňou domu, najmä keď tá súčasná je deň po dni neznesiteľnejšia, a dokonca sa o seba prestala starať. Winchesterovci zatiaľ netušia, kto Millie naozaj je a čoho všetkého je schopná. Triler POMOCNÍČKA prichádza do kín Cinema City už 25. decembra.
SpongeBob už nechce byť len malá hranatá špongia v nohaviciach. Chce svetu dokázať, že je veľký chlapec. A tak prijme pozvanie legendárneho piráta Bludného Holanďana na poriadne pirátske, a hlavne filmové dobrodružstvo. SpongeBob je animovaná ikona niekoľkých generácií, ktoré zabáva svojím nákazlivo šialeným životným štýlom na morskom dne, v Zátiší Bikin. Prakticky každý jeho deň je celkom výnimočný. Na začiatku tohto príbehu zistí, že sa dočkal dňa s veľkým D. SpongeBob totiž cez noc vyrástol tak, že už sa môže oficiálne označovať za veľkého chlapca. Čo je ešte dôležitejšie, už je taký vysoký, že môže ísť na tú najhrôzostrašnejšiu atrakciu v miestnom zábavnom parku. Keď to však rozpráva svojmu zamestnávateľovi, majiteľovi reštaurácie pánovi Krabsovi, ten sa mu vysmeje. Keď bol on v SpongeBobovom veku, už sa preháňal po tých najbúrlivejších moriach a zažíval všelijaké dobrodružstvá pri stretoch s pirátmi a inou morskou háveďou. Kam sa na to hrabe nejaká horská dráha. A veľký chlapec SpongeBob okamžite zatúži pána Krabsa v jeho hrdinskej kariére nasledovať. Práve na takého odvážlivca čaká duch legendárneho piráta Bludného Holanďana, ktorý zavedie SpongeBoba tam, kam noha žiadnej žltej špongie ešte nikdy nevkročila. Hlavne, aby sa dokázal vrátiť. Animovaná rozprávka SPONGEBOB: PIRÁTSKE DOBRODRUŽSTVO v kinách Cinema City od 25. decembra.