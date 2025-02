Do kín Cinema City sa vracia Captain America aj Bridget Jonesová

Bratislava 4. februára (OTS) - Rolu Marvel hrdinu Captain America stvárni Anthony Mackie, ktorého poznáme ako nezabudnuteľného Falcona. Naopak, Bridget Jonesová si zachová tvár oscarovej herečky Renée Zellwegerovej. Slávne mená zažiaria aj v novinke Emilia Pérez a v biografickej snímke Bob Dylan: Úplne Neznámy. Rodiny s deťmi sa môžu tešiť na animáky Dogman, Rebelka a na hraný film Malý veľký pes. Medzi strašidelnými žánrami vyniknú horor Opica či romantický triler Spoločník.Čo by to bol za Valentín bez špeciálnej jahodovej príchute popcornu? K popcornu si môžete vybrať zo širokej ponuky miešaných alko aj nealko nápojov, kávy, vína, piva aj čerstvých štiav. Hladných poteší výber rôznych snackov, od pizzy, kuracích stripsov až po hotdogy a hranolky. To všetko a ešte viac nájdete v novom Cinema Bistro v Cinema City Aupark. Český režisér Marty Pohl si získal pozornosť filmových divákov úspešnými komédiami Párty Hárd a Párty Hárder: Summer Massacre. Pohl je však aj autorom série krátkych filmov, ktoré spája univerzum absurdného humoru, plné hlúpych postavičiek pod hlavičkou ZNK čiže filmového univerza Život nie je krásny. Nový film NA PLECHU je pokračovaním tohto sveta ZNK. Hlavný hrdina filmu, mladý ambiciózny ekonóm, sa presťahuje za prácou na sever Čiech. Tu sa zhodou okolností zoznámi so synmi obézneho narkomana Grundzu a napokon aj so samotným Grundzom, hlavou rodiny a starostlivým otcom. Spoločne sa pustia do netradičného podnikania, v ktorom spoja svoje znalosti ulice a pokrokové ekonomické praktiky, aby sa postavili zločineckej bande. Českú komédiu NA PLECH uvidíte v kinách Cinema City od 6. februára. Film nie je vhodný pre mládež pod 18 rokov. Tu sa zhodou okolností zoznámi so synmi obézneho narkomana Grundzu a napokon aj so samotným Grundzom, hlavou rodiny a starostlivým otcom. Spoločne sa pustia do netradičného podnikania, v ktorom spoja svoje znalosti ulice a pokrokové ekonomické praktiky, aby sa postavili zločineckej bande. Českú komédiu NA PLECH uvidíte v kinách Cinema City od 6. februára. Film nie je vhodný pre mládež pod 18 rokov.Tvorcovia filmu Barbar a Zápisník jednej lásky prichádzajú s nevšedným až zvráteným druhom love story, ktorý sa odohrá počas víkendového pobytu v luxusnom sídle miliardára. Jeho smrť spustí reťazec nečakaných udalostí pre Josha (Jack Quaid) a jeho priateľov. Očarujúca Iris (Sophie Thatcher) na prvý pohľad vyzerá ako dievča snov každého muža. Za jej prázdnym pohľadom sa však skrýva veľa tajomstiev, túžba zabíjať a temná stránka technologického pokroku. Romantický sci-fi triler SPOLOČNÍK je tou správnou voľbou na Valentína. V Cinema City ho uvidíte od 6. februára.Napriek tomu, že rodičia malej Annie robia, čo môžu, smola sa im lepí na päty. Okrem obrovského sucha musia čeliť aj chamtivosti miestneho podnikateľa, ktorý chce skúpiť všetky farmy v meste. Hrozba, že prídu o strechu nad hlavou, silnie každým dňom. Že by tento malér vážne nešlo napraviť? A čo ak je riešením vyhrať prestížny medzinárodný šampionát v agility? Čo na tom, že by sa jeho víťazom mal stať bezmenný kríženec, ktorý sa donedávna túlal po uliciach. Pre Annie je to Oriešok, a teraz je súčasťou jej rodiny. A dohromady dokážu prekonať aj tie najťažšie skúšky. Majú totiž spoločný cieľ. MALÝ VEĽKÝ PES nie je len ďalším filmom o psom hrdinovi, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Zatúlaný kríženec v ňom spolu s desaťročnou Annie síce hrá hlavnú úlohu, ale zo všetkého najviac je to príbeh o tom, čo je v živote skutočne podstatné. O láske, sile priateľstva i dôležitosti rodiny a odvahe zostať sám sebou, bez ohľadu na všetky pochybovačné hlasy aj ťažkosti, ktoré to so sebou prináša. Veľkým divákom má pripomenúť, že nemusia niesť celú ťarchu sveta na svojich pleciach, a tým malým dodá guráž veriť v seba a svojich blízkych. Rodinný film MALÝ VEĽKÝ PES prichádza do kín Cinema City už 6. februára. BOB DYLAN: ÚPLNE NEZNÁMY je pripravovaná americká životopisná dráma režiséra Jamesa Mangolda, ktorý spolu s Jayom Cocksom napísal scenár. Film vznikol na základe knihy Dylan Goes Electric! (Newport, Seeger, Dylan a noc, ktorá rozdelila šesťdesiate roky) od Elijaha Walda. Príbeh filmu sa točí okolo kontroverzie, ktorá sprevádzala prechod Boba Dylana od akustických pesničiek k elektrickým nástrojom. V úlohe Boba Dylana sa predstaví Timothée Chalamet (ktorý je aj producentom) a vo vedľajších úlohách Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook a Scoot McNairy. Názov filmu je odvodený od textu Dylanovho singla „Like a Rolling Stone“ z roku 1965. Nenechajte si ujsť novinku BOB DYLAN: ÚPLNE NEZNÁMY v kinách Cinema City od 6. februára. CAPTAIN AMERICA: PREKRÁSNY NOVÝ SVET je pripravovaný americký superhrdinský film založený na postave Sam Wilsona / Kapitána Ameriky z komiksov Marvelu. Štvrtý diel filmovej série o Kapitánovi Amerika z produkcie Marvels Studios je pokračovaním televíznej minisérie The Falcon and the Winter Soldier (2021) a 35. filmom v Marvel Cinematic Universe (MCU). Film sa zameriava na Sama Wilsona, ktorý sa po zvolení Thaddeusa Rossa za prezidenta Spojených štátov ocitá v centre medzinárodného incidentu a musí sa snažiť zastaviť jeho skutočných pôvodcov. V hlavných úlohách sa predstavia Anthony Mackie ako Sam Wilson / Kapitán Amerika a postavu Thaddeusa Rossa/ Červeného Hulka stvárni Harrison Ford. Novú marvelovku uvidíte v kinách Cinema City od 13. februára, a to aj v obľúbených formátoch 4DX, SUPERSCREEN, v rozlíšení 3D aj s priestorovým zvukom Dolby Atmos.Rita je mimoriadne kvalifikovaná, ale nedostatočne ohodnotená právnička, ktorá pracuje vo veľkej firme. Viac sa zaujíma o to, aby dostala zločincov z väzby, než aby ich postavila pred súd. Keď raz v prípade vraždy manželky prominentnej mediálnej osobnosti dosiahne, že smrť je prehlásená za samovraždu, pričom ide proti svojmu svedomiu, naskytne sa jej nečakaná šanca. Vodca kartelu prezývaný Manitas si ju najme, aby mu pomohla stiahnuť sa z biznisu a uskutočniť šokujúci plán, ktorý už dlhé roky tajne pripravuje: chce sa stať tým, kým celý život má byť – ženou. Kriminálny komediálny muzikál EMILIA PÉREZ patrí k najväčším prekvapeniam roku 2024. Film, ktorý vznikol podľa libreta rovnomennej opery voľne adaptovaného podľa románu Borisa Razona Ecoute, mal premiéru na MFF Cannes, odkiaľ si režisér Jacques Audiard odniesol Cenu poroty a Selena Gomez, Zoe Saldaña i transgenderová herečka Karla Sofía Gascón spoločne získali Cenu pre najlepšiu herečku. Film má na svojom konte už sedem Európskych filmových cien, desať nominácií na Zlatý glóbus a množstvo ďalších ocenení. Presvedčte sa o kvalitách filmu v kinách Cinema City od 13. februára.Keď sa policajný pes a jeho policajt zrania pri výkone služby v rovnakom čase, lekári majú len jednu šancu na ich záchranu. Je to operácia, pri ktorej sa obaja spoja a vznikne Dogman. A ten sľúbi, že bude naďalej chrániť a slúžiť – a aportovať. Zatiaľ čo prijíma túto novú podobu, svoje nečakané schopnosti, a snaží sa urobiť dobrý dojem na svojho šéfa, musí tiež prekaziť poriadne diabolské plány jedného mačacieho superzloducha. Animovaný film DOGMAN v kinách Cinema City od 13. februára.Večne zamilovaná Angličanka Bridget Jonesová (Renée Zellwegerová) je späť, píše novú kapitolu svojho denníka a ani tentoraz sa dozaista nebudete nudiť. Bridget pred štyrmi rokmi ovdovela a teraz je slobodnou mamičkou 9-ročného Billyho a 4-ročnej Mabel. Vychováva ich s pomocou svojich verných priateľov a dokonca aj svojho bývalého milenca Daniela Cleavera (Hugh Grant). Uviazla v stave citového zúfalstva a pod tlakom svojich priateľov, matky a gynekológa si musí nájsť nový postoj k životu a predovšetkým novú lásku. Do života jej však nečakane „vpadne" šarmantný Roxster, ktorý je však od nej o trošku mladší... Komédia BRIDGET JONESOVÁ: ZBLÁZNENÁ DO CHLAPA prichádza do kín Cinema City už 20 februára. Nebudú chýbať welcome drinky, darčeky, tombola a skvelá atmosféra. Vezmite kamarátky, priateľov aj svojich partnerov a užite si skvelý večer v spoločnosti Cinema City a veselej Bridget Jonesovej.V ríši rozprávok šťastný koniec nemusí prísť. No táto princezná je rebelka. Osud si určí sama. Byť princeznou už neznamená stáť v šuštiacej krásnej róbe a čakať na svojho záchrancu. Mladá princezná Mina vzdoruje svojmu otcovi a mení tradície – za svojho manžela si totiž vybrala knihomoľa Ronana, ktorý je od tradičného princa na míle vzdialený. Keď však priletí hrôzostrašný drak a princeznú unesie, je na Ronanovi, aby sa vydal do vzdialenej krajiny na nebezpečnú záchrannú misiu. Mina sa ocitne v zajatí zlého čarodejníka Kezabora, ktorý už uniesol mnoho iných princezien. Každú, ktorá sa odvážila postaviť proti jeho plánom, premenil na zlatú sochu. Mina však vezme osud do vlastných rúk a vymyslí plán, ako zachrániť nielen seba a ostatné princezné, ale aj celé kráľovstvo. Rodinná animovaná dobrodružná komédia REBELKA: MISIA KRÁĽOVSKÁ ZÁCHRANA prináša príbeh svojhlavej princeznej a sile lásky. Do kín Cinema City dorazí už 20. februára.Dvojčatá Hal a Bill nájdu v podkroví domu otcovu starú hračku – mechanickú opicu. Od tej chvíle sa v ich okolí začnú objavovať záhadné úmrtia. Bratia preto opicu vyhadzujú a ich životné cesty sa rozchádzajú. No po rokoch ich prekliata opica znovu spojí. A opäť sa začnú objavovať čudné úmrtia. Bratia musia prísť na to, ako ju raz a navždy zničiť skôr, než niekto z ich blízkych príde o život. Poviedka populárneho amerického spisovateľa Stephena Kinga z osemdesiatych rokov sa dočkala svojho sfilmovania. Za filmom stojí režisér Osgood Perkins, ktorý v roku 2024 zabodoval s trilerom Longlegs. Projekt produkoval majster hororu James Wan (spolutvorca V zajatí démonov, Annabelle, Mníška, M3GAN). Horor OPICA má premiéru v kinách Cinema City naplánovanú na 20. februára.