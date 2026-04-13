Do kín mieri detektívka z Prahy, M. Hofmann hrá tvrdého Larsa
Režisér Jaroslav Fuit priznal, že Hofmann bol jasnou voľbou hneď po dočítaní knihy.
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Do kín mieri film Hovoria mi Lars, ktorý je poctou „škole tvrdých detektívov“. Príbeh zavedie divákov do súčasnej Prahy, ktorá nahradila Los Angeles 30. rokov. Martin Hofmann si v ňom zahral tvrdého súkromného detektíva. Kriminálny triler nakrútený podľa knižnej predlohy Daniela Grisa prináša distribučná spoločnosť CinemArt SK.
Režisér Jaroslav Fuit priznal, že Hofmann bol jasnou voľbou hneď po dočítaní knihy. „Bolo to v auguste 2023, kedy som Martinovi ponúkol rolu Larsa. Martin bol práve na dovolenke a počas nášho večerného telefonátu mi hovoril: ‚Neviem, kedy budem mať čas prečítať to.‘ Na druhý deň ráno mi volal, že si knihu cez noc prečítal a ide do toho s nami.“ Hofmann potvrdil, že by do spolupráce na filme nešiel, ak by sa mu kniha nepáčila. Pozdával sa mu aj samotný príbeh a tiež jeho postava.
„Larsa vyhodili z polície, pracuje na sebe, je súkromné očko,“ hovorí herec o svojom hrdinovi. „Pretože mu chýbajú peniaze a je pod tlakom, berie aj také prípady, ktoré smrdia. Jeden taký vezme a potom sa mu už všetko komplikuje. Je samotár a mám podozrenie, že mu to už vyhovuje. Ale vo filme je aj femme fatale, pre tento typ žien má Lars sympatie a má výhodu, že sa v tomto žánri vyskytujú. Jednoducho povedané, vystupujú tu krásne ženy a divní chlapi,“ poznamenal Hofmann.
Jeho súkromný detektív Lars nenosí oblek ako legendárny detektív Phil Marlowe. Je to tvrdý chlap v koženej bunde s vyholenou hlavou a neoholenou bradou. Potom, čo ho z policajného zboru vyhodili za absolútnu nedisciplinovanosť, prežíva, ako sa dá. Rieši rôzne problémy pre svojich klientov alebo, naopak, spôsobuje problémy iným.
„Jediné, čo mu zostalo zo služby štátu, je jeho bývalý partner a priateľ Gold (David Švehlík). A je to práve Gold, ktorý mu dá ponuku na lukratívny kšeft,“ uvádza distribučná spoločnosť k príbehu, v ktorom starnúci realitný magnát Leo (Pavel Kikinčuk) potrebuje kompromitujúci materiál na svoju ženu Doru (Simona Peková). Tá zrejme žije ako svätica. Chcel by ju nahradiť atraktívnou Bonnie (Justýna Zedníková) a nechce prísť o majetok pri rozvode. Je mu jedno, či dôkazy o nevere jeho ženy sú skutočné alebo falošné.
Film Hovoria mi Lars založený na rovnomennej knihe od Daniela Grisa vstúpi do kinodistribúcie 16. apríla.
Režisér Jaroslav Fuit priznal, že Hofmann bol jasnou voľbou hneď po dočítaní knihy. „Bolo to v auguste 2023, kedy som Martinovi ponúkol rolu Larsa. Martin bol práve na dovolenke a počas nášho večerného telefonátu mi hovoril: ‚Neviem, kedy budem mať čas prečítať to.‘ Na druhý deň ráno mi volal, že si knihu cez noc prečítal a ide do toho s nami.“ Hofmann potvrdil, že by do spolupráce na filme nešiel, ak by sa mu kniha nepáčila. Pozdával sa mu aj samotný príbeh a tiež jeho postava.
„Larsa vyhodili z polície, pracuje na sebe, je súkromné očko,“ hovorí herec o svojom hrdinovi. „Pretože mu chýbajú peniaze a je pod tlakom, berie aj také prípady, ktoré smrdia. Jeden taký vezme a potom sa mu už všetko komplikuje. Je samotár a mám podozrenie, že mu to už vyhovuje. Ale vo filme je aj femme fatale, pre tento typ žien má Lars sympatie a má výhodu, že sa v tomto žánri vyskytujú. Jednoducho povedané, vystupujú tu krásne ženy a divní chlapi,“ poznamenal Hofmann.
Jeho súkromný detektív Lars nenosí oblek ako legendárny detektív Phil Marlowe. Je to tvrdý chlap v koženej bunde s vyholenou hlavou a neoholenou bradou. Potom, čo ho z policajného zboru vyhodili za absolútnu nedisciplinovanosť, prežíva, ako sa dá. Rieši rôzne problémy pre svojich klientov alebo, naopak, spôsobuje problémy iným.
„Jediné, čo mu zostalo zo služby štátu, je jeho bývalý partner a priateľ Gold (David Švehlík). A je to práve Gold, ktorý mu dá ponuku na lukratívny kšeft,“ uvádza distribučná spoločnosť k príbehu, v ktorom starnúci realitný magnát Leo (Pavel Kikinčuk) potrebuje kompromitujúci materiál na svoju ženu Doru (Simona Peková). Tá zrejme žije ako svätica. Chcel by ju nahradiť atraktívnou Bonnie (Justýna Zedníková) a nechce prísť o majetok pri rozvode. Je mu jedno, či dôkazy o nevere jeho ženy sú skutočné alebo falošné.
Film Hovoria mi Lars založený na rovnomennej knihe od Daniela Grisa vstúpi do kinodistribúcie 16. apríla.