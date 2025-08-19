< sekcia Kultúra
Do kín mieri Jarek, dokument o českom pesničkárovi J. Nohavicovi
Film obsahuje 66 piesní z Nohavicovej autorskej tvorby, ktoré rámcujú dej a dotvárajú atmosféru.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Život a tvorbu českého pesničkára Jaromíra Nohavicu mapuje celovečerný dokumentárny film Jarek. Divákom prinesie 66 autorových piesní, archívne zábery a osobné priznania umelca od 28. augusta v slovenských a českých kinách.
„Režisérka Petra Všelichová divákom ponúka mimoriadne osobný pohľad na umelca, ktorý tvorcom po prvý raz sprístupnil svoj súkromný archív aj zákulisie osobného života,“ informuje PR manažérka Andrea Čurná o filme, ktorý vznikal dva roky a obsahuje aj dosiaľ nezverejnené zábery z domácich a zahraničných koncertov.
Jaromír Nohavica je jednou z najvýraznejších osobností českej hudobnej scény, autor viac ako 500 piesní, prekladateľ, básnik a spolupracovník významných hudobných telies vrátane skupiny Čechomor a Janáčkovej filharmónie. Jeho piesne sa spievajú v dvanástich jazykoch a sú známe naprieč generáciami. Film Jarek však prináša viac než len hudbu.
Ponúka pohľad na Nohavicovu umeleckú dráhu, neľahké životné momenty aj kontroverzie, ktoré ho sprevádzali. „Dotýka sa napríklad aj prijatia Puškinovej ceny od ruského prezidenta Vladimira Putina - krok, ktorý vyvolal ostré reakcie verejnosti, hoci Nohavica bol v normalizačných rokoch známy ako kritik režimu a čelil zákazom činnosti,“ dodáva Čurná.
Spresňuje, že počas dvoch rokov natáčania filmový štáb navštívil desiatky miest spojených s Nohavicovým životom. Kamera Jirku Berkyho zachytáva zákulisie koncertov, rodinné zázemie, šatňu, skúšky s hudobníkmi, ale aj priestory psychiatrickej liečebne či vyšetrovne ŠtB. „Materiál pôvodne presahoval sedem hodín, vo finálnej podobe má snímka 101 minút, pričom v archíve zostáva dostatok záberov aj na ďalšie dva diely,“ poznamenáva Čurná s tým, že tento zostrih pripravili režisérka, dramaturg Marek Dohnal a strihač Tomáš Simper, ktorí doslova vážili každý vystrihnutý záber či slovo.
Film obsahuje 66 piesní z Nohavicovej autorskej tvorby, ktoré rámcujú dej a dotvárajú atmosféru. Ako pozvánku tvorcovia pripravili netradičnú rapovú skladbu Já už jsem tu byl s videoklipom, ktorý ponúka vizuálnu ochutnávku pre divákov.
Za filmom stojí producent Petarda Production, distribúciu do slovenských kín pripravila spoločnosť Magic Box. Snímka Jarek bude mať premiéru 28. augusta a od tohto dátumu sa dostane aj do slovenských letných kín. „Distributéri nevylučujú, že na vybraných projekciách sa zúčastní aj samotný Jaromír Nohavica, aby divákom osobne predstavil film a zaspieval svoje piesne,“ uzavrela Čurná.
