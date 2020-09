Do kín mieri prepracovaná verzia filmu Krstný otec III

Los Angeles 4. septembra (TASR) - Nová verzia kriminálnej drámy Krstný otec III z dielne amerického režiséra Francisa Forda Coppolu príde do kín v decembri tohto roku. Oznámilo to vo štvrtok filmové štúdio Paramount, z ktorého vyhlásenia cituje agentúra AFP.



Záverečná časť tejto trilógie z roku 1990 (prvé dve mali premiéru v rokoch 1972 a 1974) o mafiánskej rodine Corleonovcov bola prijatá pomerne vlažne. Nový režisérsky zostrih si kladie za cieľ dosiahnuť "pôvodnú víziu finále" podľa Coppolu a scenáristu Maria Puza, uvádza štúdio.



"Pre túto verziu som vytvoril nový začiatok i koniec, pričom som prerobil niektoré scény, zábery a hudobné motívy," uviedol 81-ročný Coppola. "S týmito zmenami a reštaurovaným záznamom aj zvukom je to pre mňa vhodnejšie uzatvorenie trilógie," dodal.



Nová verzia filmu s upraveným titulom Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone bude v limitovanom rozsahu uvedená do kín v decembri pri príležitosti 30. výročia premiéry pôvodnej "trojky". Dielo sa následne dostane na streamovacie platformy.



Napriek tomu, že sa predmetný film nedočkal uznania kritikov ako jeho predošlé dve časti, bol nominovaný na sedem Oscarov vrátane kategórie najlepší film roka.



Produkcia jeho novej verzie trvala šesť mesiacov a vyžadovala si dôkladné reštaurovanie originálneho filmového pásu, ako aj doteraz nezverejnených materiálov.