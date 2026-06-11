< sekcia Kultúra
Do kín prichádza Srdcovka
Do kín prichádza hudobná komediálna dráma Srdcovka od režiséra oscarového filmu Once.
Autor OTS
Bratislava 11. júna (OTS) - Osudové životné stretnutie, zopár nenaplnených hviezdnych snov a jedna super chytľavá (a ukradnutá) pieseň – zaručená kombinácia na letnú filmovú jazdu. Do kín prichádza nová hudobná komédia Srdcovka (Power Ballad).
Rick Power (Paul Rudd), spevák za zenitom a frontman svadobnej kapely The Bride and Groove, sa vzdal svojich hviezdnych ambícií, keď si zvolil rodinný život na úkor kariéry. Jeho nenaplnené sny opäť rozhorí spontánna nočná jam session s vyhasínajúcou hviezdou boybandu Dannym Wilsonom (Nick Jonas). Keď však Danny premení jednu z Rickových piesní na megahit, ktorý nečakane raketovo oživí jeho kariéru, Rick sa vydáva na cestu za uznaním, o ktorom je presvedčený, že si ho zaslúži – aj keby to znamenalo riskovať všetko, na čom mu záleží. Medzitým sa Danny vyrovnáva s faktom, že vďaka svojej sólovej kariére je sám na pódiu aj mimo neho a premýšľa, aké dôsledky mohli mať jeho činy na Ricka...
Úspech skladby nastoľuje hneď niekoľko otázok. Bol Rick naozaj mozgom tejto piesne? Alebo Danny jednoducho urobil to, čo Rick nedokázal? „Prebieha tu intelektuálna diskusia o povahe kreativity. Pochádza kreativita a vlastníctvo piesne z počiatočného konceptu alebo z plnokrvného prevedenia? Pravda je, že potrebujete oboje,“ hovorí producent Anthony Bregman. „Najuniverzálnejšou témou, ktorá sa týmto filmom tiahne, je myšlienka, že sa musíte pozrieť na to, čo vo vašom živote funguje, a nájsť spôsob, ako to oceniť. Všetci sa snažíme nájsť svoj najlepší život a niekedy je ten najlepší život bližšie, než si uvedomujeme,“ dodáva Anthony Bregman.
Príbeh sa odohráva v Dubline a v Los Angeles, pričom film sa nakrúcal na lokáciách v oboch krajinách. Režisérom filmu je John Carney, ktorého snímka Once získala Oscara za najlepšiu originálnu skladbu (Falling Slowly). V Srdcovke sa John Carney opäť vracia do sveta hudby ako priestoru pre emócie, vzťahy a základné životné rozhodnutia, pričom kritici obzvlášť oceňujú jeho schopnosť spojiť humor s úprimnosťou a silnými hereckými výkonmi.
V hlavných úlohách sa predstavujú Paul Rudd (Ant-Man) a Nick Jonas (Jumanji), ktorí podľa recenzie magazínu Collider tvoria "skvelé zohraté duo vyvažujúc komediálne i vážnejšie scény filmu“. Práve nečakané priateľstvo dvoch umelcov je ťažiskovou témou snímky: „Rick sa tak trochu zamiluje do toho chlapca, ktorého stretne, v ktorom vidí sám seba a svoju minulosť. Takže tam prebieha niečo ako „bromance“, ak to tak môžem nazvať,“ hovorí režisér John Carney. Vo vedľajších úlohách účinkujú Peter McDonald (The Batman), Marcella Plunkett (Sing Street), Havana Rose Liu (Bottoms) a Jack Reynor (The Peripheral).
„Rick je niekto, kto nikdy neprestal veriť, aj keď sa jeho sny a ambície nenaplnili tak, ako si to predstavoval. Je outsiderom, má svoje chyby, ale fandíte mu, lebo mu na tom tak veľmi záleží. Cíti sa prehliadaný a to je niečo, s čím sa diváci môžu stotožniť a čo môžu pochopiť, či už majú niečo spoločné s hudbou, alebo nie,“ hovorí Paul Rudd, ktorý žne výrazne pozitívne recenzie nielen za svoj herecký, ale tentokrát tiež za spevácky výkon v úlohe Ricka Powera.
„SRDCOVKA je o identite a pochopení toho, kto ste – čo prinášate do tohto sveta ako tvorca a ako človek,“ dodáva Nick Jonas, oceňovaný spevák a herec, ktorý sa preslávil okrem iného ako člen celosvetovo úspešného súrodeneckého zoskupenia Jonas Brothers.
DVAJA UMELCI, ktorí hľadajú uznanie a príležitosť dokázať sami sebe i svetu svoj význam a JEDEN HIT, ktorý pre oboch predstavuje oveľa viac než len profesionálny úspech – stáva sa rozhodujúcim bodom v ich paralelných životných cestách. SRDCOVKA je hrejivým príbehom o hudbe, sebaúcte, priateľstve a cene ambícií.
Film mal svetovú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Dubline a na prestížnom filmovom festivale SXSW (South by Southwest) v texaskom Austine. Do slovenských kín sa dostane 11. júna 2026 vďaka spoločnosti Magic Box Slovakia.
Rick Power (Paul Rudd), spevák za zenitom a frontman svadobnej kapely The Bride and Groove, sa vzdal svojich hviezdnych ambícií, keď si zvolil rodinný život na úkor kariéry. Jeho nenaplnené sny opäť rozhorí spontánna nočná jam session s vyhasínajúcou hviezdou boybandu Dannym Wilsonom (Nick Jonas). Keď však Danny premení jednu z Rickových piesní na megahit, ktorý nečakane raketovo oživí jeho kariéru, Rick sa vydáva na cestu za uznaním, o ktorom je presvedčený, že si ho zaslúži – aj keby to znamenalo riskovať všetko, na čom mu záleží. Medzitým sa Danny vyrovnáva s faktom, že vďaka svojej sólovej kariére je sám na pódiu aj mimo neho a premýšľa, aké dôsledky mohli mať jeho činy na Ricka...
Úspech skladby nastoľuje hneď niekoľko otázok. Bol Rick naozaj mozgom tejto piesne? Alebo Danny jednoducho urobil to, čo Rick nedokázal? „Prebieha tu intelektuálna diskusia o povahe kreativity. Pochádza kreativita a vlastníctvo piesne z počiatočného konceptu alebo z plnokrvného prevedenia? Pravda je, že potrebujete oboje,“ hovorí producent Anthony Bregman. „Najuniverzálnejšou témou, ktorá sa týmto filmom tiahne, je myšlienka, že sa musíte pozrieť na to, čo vo vašom živote funguje, a nájsť spôsob, ako to oceniť. Všetci sa snažíme nájsť svoj najlepší život a niekedy je ten najlepší život bližšie, než si uvedomujeme,“ dodáva Anthony Bregman.
Príbeh sa odohráva v Dubline a v Los Angeles, pričom film sa nakrúcal na lokáciách v oboch krajinách. Režisérom filmu je John Carney, ktorého snímka Once získala Oscara za najlepšiu originálnu skladbu (Falling Slowly). V Srdcovke sa John Carney opäť vracia do sveta hudby ako priestoru pre emócie, vzťahy a základné životné rozhodnutia, pričom kritici obzvlášť oceňujú jeho schopnosť spojiť humor s úprimnosťou a silnými hereckými výkonmi.
V hlavných úlohách sa predstavujú Paul Rudd (Ant-Man) a Nick Jonas (Jumanji), ktorí podľa recenzie magazínu Collider tvoria "skvelé zohraté duo vyvažujúc komediálne i vážnejšie scény filmu“. Práve nečakané priateľstvo dvoch umelcov je ťažiskovou témou snímky: „Rick sa tak trochu zamiluje do toho chlapca, ktorého stretne, v ktorom vidí sám seba a svoju minulosť. Takže tam prebieha niečo ako „bromance“, ak to tak môžem nazvať,“ hovorí režisér John Carney. Vo vedľajších úlohách účinkujú Peter McDonald (The Batman), Marcella Plunkett (Sing Street), Havana Rose Liu (Bottoms) a Jack Reynor (The Peripheral).
„Rick je niekto, kto nikdy neprestal veriť, aj keď sa jeho sny a ambície nenaplnili tak, ako si to predstavoval. Je outsiderom, má svoje chyby, ale fandíte mu, lebo mu na tom tak veľmi záleží. Cíti sa prehliadaný a to je niečo, s čím sa diváci môžu stotožniť a čo môžu pochopiť, či už majú niečo spoločné s hudbou, alebo nie,“ hovorí Paul Rudd, ktorý žne výrazne pozitívne recenzie nielen za svoj herecký, ale tentokrát tiež za spevácky výkon v úlohe Ricka Powera.
„SRDCOVKA je o identite a pochopení toho, kto ste – čo prinášate do tohto sveta ako tvorca a ako človek,“ dodáva Nick Jonas, oceňovaný spevák a herec, ktorý sa preslávil okrem iného ako člen celosvetovo úspešného súrodeneckého zoskupenia Jonas Brothers.
DVAJA UMELCI, ktorí hľadajú uznanie a príležitosť dokázať sami sebe i svetu svoj význam a JEDEN HIT, ktorý pre oboch predstavuje oveľa viac než len profesionálny úspech – stáva sa rozhodujúcim bodom v ich paralelných životných cestách. SRDCOVKA je hrejivým príbehom o hudbe, sebaúcte, priateľstve a cene ambícií.
Film mal svetovú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Dubline a na prestížnom filmovom festivale SXSW (South by Southwest) v texaskom Austine. Do slovenských kín sa dostane 11. júna 2026 vďaka spoločnosti Magic Box Slovakia.