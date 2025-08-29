< sekcia Kultúra
Do kín vstúpil film o pesničkárovi J. Nohavicovi
Filmový štáb počas nakrúcania navštívil desiatky miest spätých s Nohavicovým životom, tvorcovia využili aj archívne materiály.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Program českých a slovenských kín spestril od štvrtka (28. 8.) očakávaný dokumentárny film Jarek, ktorý mapuje život a tvorbu známeho českého pesničkára Jaromíra Nohavicu. Intímny, autentický a mimoriadne osobný portrét umelca je dielom režisérky Petry Všelichovej, ktorá na filme pracovala so svojím tvorivým tímom dva roky.
„Možno bude pre mnohých divákov prekvapivé, že sme nešli cestou spomienok priateľov alebo najbližších ľudí z okolia Jarka Nohavicu, niečo v štýle - to vtedy, keď sme s Jarkom boli tam a tam, tak sme zažili to a to, tieto veci od filmu nečakajte,“ povedal pre TASR producent filmu Petr Šiška. Podčiarkol, že jediným protagonistom životopisného dokumentu je Jaromír Nohavica, ktorý rozpráva svoj príbeh, vracia sa na osudové miesta, ktoré ovplyvnili jeho život.
„A nie je to len v kladnom slova zmysle. Som celkom pyšný na to, že sme Jarka dostali napríklad aj do vyšetrovne ŠtB v Karvinej alebo do psychiatrickej liečebne v Šternberku, kde sa liečil zo závislosti od alkoholu. Sú to miesta, ktoré nepatria medzi tie, kde sa cítil príliš komfortne,“ prezradil Šiška.
Producent filmu potvrdil, že snímka sa nevyhýba ani kontroverzným témam, ktoré 72-ročného Nohavicu sprevádzali. Patrí medzi ne napríklad pesničkárovo prijatie Puškinovej ceny od Vladimira Putina, čo vyvolalo v Česku kritiku neprajníkov či odporcov, ktorí nesúhlasia s filozofiou Jaromíra Nohavicu. „I tieto veci sme, samozrejme, vo filme nakusli. Jarek na tieto otázky pravdivo odpovedá a aj tí, ktorí ho dvakrát nemusia, vo filme určite odpoveď nájdu,“ prízvukuje producent.
Filmový štáb počas nakrúcania navštívil desiatky miest spätých s Nohavicovým životom, tvorcovia využili aj archívne materiály. „Režisérka Petra Všelichová spolu s dramaturgom Markom Dohnalom prešli úctyhodných zhruba 130 hodín archívneho materiálu a vybrali materiál, ktorý doplnili o zhruba 50 hodín nových záberov a výpovedí Jarka,“ uvádza producent 101-minútového dokumentu. „Od začiatku sme vedeli, že chceme ukázať Nohavicu bez masky. Ako hudobníka, otca, človeka s pochybnosťami aj s humorom,“ hovorí Petra Všelichová, režisérka dokumentu, ktorý ukáže Nohavicov hudobný, ale aj osobný príbeh. Dej rámcuje 66 piesní z pesničkárovej tvorby, ktoré zároveň ilustrujú jeho životné cesty. Medzi zábermi sa objavujú aj dosiaľ nezverejnené koncertné záznamy a archívne videá z jeho súkromnej zbierky.
„Možno bude pre mnohých divákov prekvapivé, že sme nešli cestou spomienok priateľov alebo najbližších ľudí z okolia Jarka Nohavicu, niečo v štýle - to vtedy, keď sme s Jarkom boli tam a tam, tak sme zažili to a to, tieto veci od filmu nečakajte,“ povedal pre TASR producent filmu Petr Šiška. Podčiarkol, že jediným protagonistom životopisného dokumentu je Jaromír Nohavica, ktorý rozpráva svoj príbeh, vracia sa na osudové miesta, ktoré ovplyvnili jeho život.
„A nie je to len v kladnom slova zmysle. Som celkom pyšný na to, že sme Jarka dostali napríklad aj do vyšetrovne ŠtB v Karvinej alebo do psychiatrickej liečebne v Šternberku, kde sa liečil zo závislosti od alkoholu. Sú to miesta, ktoré nepatria medzi tie, kde sa cítil príliš komfortne,“ prezradil Šiška.
Producent filmu potvrdil, že snímka sa nevyhýba ani kontroverzným témam, ktoré 72-ročného Nohavicu sprevádzali. Patrí medzi ne napríklad pesničkárovo prijatie Puškinovej ceny od Vladimira Putina, čo vyvolalo v Česku kritiku neprajníkov či odporcov, ktorí nesúhlasia s filozofiou Jaromíra Nohavicu. „I tieto veci sme, samozrejme, vo filme nakusli. Jarek na tieto otázky pravdivo odpovedá a aj tí, ktorí ho dvakrát nemusia, vo filme určite odpoveď nájdu,“ prízvukuje producent.
Filmový štáb počas nakrúcania navštívil desiatky miest spätých s Nohavicovým životom, tvorcovia využili aj archívne materiály. „Režisérka Petra Všelichová spolu s dramaturgom Markom Dohnalom prešli úctyhodných zhruba 130 hodín archívneho materiálu a vybrali materiál, ktorý doplnili o zhruba 50 hodín nových záberov a výpovedí Jarka,“ uvádza producent 101-minútového dokumentu. „Od začiatku sme vedeli, že chceme ukázať Nohavicu bez masky. Ako hudobníka, otca, človeka s pochybnosťami aj s humorom,“ hovorí Petra Všelichová, režisérka dokumentu, ktorý ukáže Nohavicov hudobný, ale aj osobný príbeh. Dej rámcuje 66 piesní z pesničkárovej tvorby, ktoré zároveň ilustrujú jeho životné cesty. Medzi zábermi sa objavujú aj dosiaľ nezverejnené koncertné záznamy a archívne videá z jeho súkromnej zbierky.