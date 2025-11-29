< sekcia Kultúra
Do kín vstúpil filmový muzikál Bozk pavúčej ženy
Režisér a scenárista Bill Condon, ktorý má na konte úspešné muzikály ako Chicago (scenár) a Dreamgirls (réžia), sa v novom filme vracia k obľúbenému žánru.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Filmový muzikál Bozk pavúčej ženy oscarového režiséra Billa Condona vstúpil vo štvrtok (27. 11.) do slovenských kín. „Spája svet drsnej reality s oslnivou fantáziou,“ približuje distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia filmovú novinku. V hlavných úlohách sa predstavia Jennifer Lopezová, Diego Luna a objav roka, herec Tonatiuh.
Vo väzenskej cele sa stretávajú dvaja úplne odlišní muži - politický väzeň Valentín, ktorého stvárňuje Diego Luna, a romantický snílek Molina (Tonatiuh), odsúdený za verejné pohoršovanie. Aby unikli bezútešnej realite, Molina začne rozprávať príbeh svojho milovaného muzikálu, v ktorom žiari filmová diva Ingrid Luna (Jennifer Lopezová). „Jej bozk môže byť spásou, ale aj záhubou. Spoločne tak vo svojej fantázii vytvárajú veľkolepý svet plný hudby, tanca a vášne, ktorý sa nebezpečne preplieta s ich vlastnými osudmi,“ dodáva distribučná spoločnosť.
Režisér a scenárista Bill Condon, ktorý má na konte úspešné muzikály ako Chicago (scenár) a Dreamgirls (réžia), sa v novom filme vracia k obľúbenému žánru. Jeho nová vízia je podľa jeho slov vernejšia pôvodnému románu argentínskeho spisovateľa Manuela Puiga z roku 1976. „V jadre je to milostný príbeh. Chcel som, aby táto verzia bola bez kompromisov," uviedol Condon, ktorý sa rozhodol film nakrúcať ako nezávislú produkciu s väčšou tvorivou slobodou.
Jennifer Lopezová si v Condonovom filme zahrala fiktívnu filmovú hviezdu Auroru, ale aj tajomnú Pavúčiu ženu. „Táto rola si vyžadovala mimoriadne silnú herečku, ktorá je zároveň výbornou hudobnou interpretkou. Jennifer má silný, čistý a úprimný hlasový prejav, ktorý podľa mňa prekvapí všetkých, ktorí ju poznajú najmä z popovej scény," poznamenal režisér.
Lopezovej hereckými partnermi sú držiteľ Zlatého glóbusu Diego Luna, známy zo seriálu Andor, a Tonatiuh, ktorého tvorcovia objavili po rozsiahlom medzinárodnom kastingu. Hudbu a texty zložila legendárna autorská dvojica John Kander a Fred Ebb, podpísaná pod muzikálovými klasikami ako Kabaret a Chicago. „Diváci sa môžu tešiť na šesťdesiat percent pôvodnej broadwayskej hudby, doplnenej o doposiaľ nezverejnené piesne,“ uzatvára distribučná spoločnosť.
Trailer: www.youtube.com/watch?v=rXO7tWKF3Lc
