Do kín vstúpil Nepela, nejde o bežný životopisný film
Film Nepela je v kinách od štvrtka 30. októbra.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Viacero dôležitých momentov zo života krasokorčuliarskej legendy rekonštruovali tvorcovia filmu Nepela. Priblíži Ondrejove víťazstvá na ľade, osobné chvíle s priateľmi aj osudové stretnutie s predstaviteľmi vtedajšej moci, ktoré ovplyvnilo jeho ďalšie smerovanie. K námetu filmu, ktorý divákov vráti do Československa začiatkom 70. rokov minulého storočia, priviedol režiséra a scenáristu Gregora Valentoviča obdiv ku krasokorčuľovaniu.
„Som dlhoročný fanúšik, od malička krasokorčuľovanie sledujem, ten šport som miloval, nikdy som ho nerobil, ale vždy ma bavilo ho sledovať v televízii,“ povedal pre TASR Valentovič. Nepela je jeho hraným debutom. Film sa začína v roku 1972, keď sa Ondrej vracia so zlatou medailou zo Zimných olympijských hier v Sappore, kde dosiahol svoj najväčší športový úspech. Príbeh uzatvára jeho odchod do krasokorčuliarskej ľadovej šou Holiday on Ice na Západ v roku 1973.
„Všetko, čo som o Nepelovi čítal, bolo vždy tabuizované alebo opradené legendou, hovorilo sa o tom v rukavičkách, on bol taký..., ako decko ma to zaujímalo, človeka zaujíma, keď nie je niečo odkryté,“ vysvetľuje 33-ročný režisér rozhodnutie nakrútiť film, ktorý sa sústreďuje na emocionálny svet najúspešnejšieho slovenského športovca 20. storočia.
Valentovič si z jeho života vybral obdobie, keď bol odhodlaný legálne opustiť Československo a stať sa súčasťou ľadovej šou Holiday on Ice v Nemecku. Komunistický režim s tým nesúhlasil, svoju identitu hľadajúci krasokorčuliar sa stal väzňom vo vlastnej krajine. Režisér tak vo filme veľmi nepriamo a jemne sleduje aj tému queer komunity. „Film funguje vtedy, keď má dramatický náboj a konflikt, pokiaľ má postava viacero prekážok, o to lepšie,“ komentoval výber Nepelovej životnej etapy, v ktorej film odkrýva, čo sa asi dialo vo vnútri skromného chalana s obrovským talentom.
Ondreja Nepelu si presvedčivo zahral český herec Josef Trojan. „Excelentne sa naučil po slovensky. Myslím si, že má veľmi príjemnú starú slovenčinu, ktorá zaváňa 70. rokmi. On v tej slovenčine znie veľmi pekne, citlivo, toho Ondreja v niečom pripomína,“ poznamenal Valentovič. Nešetril chválou ani na predstaviteľku trénerky Hildy Múdrej, ktorú pôsobivo stvárnila, aj s výrazným rakúskym prízvukom, Zuzana Mauréry. „Som nadšený, že s nami do projektu išla s jej hereckými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, s jej skúsenosťami a zároveň pokorou,“ povedal režisér aj vizuálne atraktívneho filmu. Za kamerou stál poľský tvorca Adam Suzin, ktorý bol hlavným kameramanom aj v nedávno uvedenom filme Terezy Nvotovej Otec. „Vedeli sme, že nechceme ponúknuť bežný biografický film, ktorý by stopoval jednotlivé fázy života bez toho, aby sme priniesli nejakú nadhodnotu, nejakú nadstavbu,“ podčiarkol Valentovič.
