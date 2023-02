Do kín vstúpila Borgliho čierna komédia Je mi zo seba zle

Bratislava 17. februára (TASR) – Program slovenských kín spestrila čierna komédia Je mi zo seba zle, len druhý film mladého nórskeho režiséra Kristoffera Borgliho. "Vo svojej generačnej výpovedi nesie sladkú túžbu po pozornosti a kult celebrity, sprevádzanú horkou pachuťou narcizmu, ktorý sa týka nás všetkých," približuje distribučná spoločnosť Film Europe snímku, ktorá mala premiéru na festivale v Cannes v sekcii Un Certain Regard.



Ďalej pripomína, že čierna (ne)romantická komédia zapožičala tvár prehliadke SCANDI, hoci tú svoju tvár hlavná hrdinka filmu rýchlo stráca. Signe je baristka v kaviarni a jej dni plní snaha získať si čo najviac pozornosti blízkych, náhodných okoloidúcich, ale aj svojho priateľa Thomasa, s ktorým má nezdravý konkurenčný vzťah. Súťaživosť v mladom páre naberie nebezpečné smerovanie, keď sa Thomas náhle presadí ako súčasný umelec. Signe v reakcii na to urobí až sebazničujúci pokus o znovuzískanie svojho postavenia tým, že sa úmyselne stane chorou, aby prilákala na svoju stranu pozornosť a súcit.



"V tomto príbehu nie je nič, čo by sa začalo len ako môj nápad. Všetko to vychádza z pozorovaní, ktoré sme v rámci žánru komédie, príbehu a jeho konfliktu, upravili a prehnali. Dúfam, že sa postavy stávajú čím ďalej tým viac povedomé a reálne, ako zápletka eskaluje do absurdnosti," popisuje Borgli. Režisér naznačuje, že choroba, ktorou hlavná hrdinka trpí, nie je iba jej vlastná.



"Je to osobná spoveď," hovorí Signe novinárom, keď si získa vďaka svojmu stavu vytúženú pozornosť. Podľa spoločnosti, ktorá satirickú komédiu o narcizme či sebastrednosti prináša do kín, hovorí Signe v tomto momente jazykom kultúry, v ktorej sebaprezentácia hrá jednu z najdôležitejších úloh. "Hoci správanie Signe a Thomasa eskaluje do groteskných rozmerov hororu a satiry, stále divákom zostáva nepríjemne povedomé."



Film je v kinodistribúcii od 16. februára.