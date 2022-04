Do kín vstupuje Kryštof, film o viere, nádeji a obeti

Na snímke zľava herec Mikuláš Bukovjan, producent Marian Urban, producentka Olga Raitoralová, herec Peter Šimun a obrazový dizajnér Laco Kraus počas tlačovej konferencie k filmu Kryštof po novinárskej projekcii 20. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 20. apríla (TASR) - Akcia K, počas ktorej komunisti násilne obsadili najväčšie kláštory v Československu 50. rokov, bola spúšťajúcim motívom scenáristu česko-slovenského filmu Kryštof.uviedol pre TASR Marian Urban, slovenský producent filmu "", ktorý nakrútil český režisér Zdeněk Jiráský." ozrejmil Urban filmovú reflexiu o možných podobách ľudskej pomoci, solidarity a lásky, o základných duchovných hodnotách.Snímka sleduje osudy mladého budúceho novica, ktorý žije na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia v komunite mníchov v pohraničí. Popri modlitbe a kontemplácii sa Kryštof venuje aj prevádzačstvu – ľuďom prenasledovaným komunistickým režimom pomáha utiecť cez hranice do Nemecka. Pri jednom z nočných návratov z hranice sa stane svedkom brutálneho zásahu policajných zložiek proti skupine študentov. Kryštof nachádza svoj kláštor prázdny a vyrabovaný. Vydáva sa na zúfalý útek pred štátnou mocou. Pomocnú ruku mu podá mladá žena Johana, ktorá ho ukryje na svojom hospodárstve. Postupne sa medzi nimi vytvára krehké puto." poznamenala česká producentka filmu Olga Raitoralová.V hlavných úlohách sa predstavia dvaja mladí začínajúci herci Mikuláš Bukovjan a Dávid Uzsák, ale aj oceňovaná Alexandra Borbélyová. Postava Kryštofa bola pre Bukovjana jeho prvou filmovou úlohou. "" povedal herec, ktorý sa so svojou postavou "zžil". "" priznal Bukovjan. Ďalej vo filme hrajú Marek Geišberg, Marián Mitaš, Ľuboš Kostelný, Peter Šimun, Éva Bandor, Ondřej Malý, Stanislav Majer a iní.Film Kryštof vstúpi do kín vo štvrtok 21. apríla.