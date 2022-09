Do kín vstupujú Slobodní, príbeh priateľstva, ktoré zmenilo Slovensko

Bratislava 15. septembra (TASR) - Silný príbeh priateľstva "generálov tajnej cirkvi" Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorí zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu, rozpráva film Slobodní. Príbeh kresťanského disentu na pozadí dejín 20. storočia na Slovensku nakrútil režisér Slavomír Zrebný.



"Kritickí boli už voči Slovenskému štátu a zapojili sa do Slovenského národného povstania. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení," približujú tvorcovia dokumentárneho filmu, ktorý divákom ponúka náhľad do života dvoch priateľov - rádiológa a matematika Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla. Vo svojej činnosti pokračovali aj po prepustení. Zakladali "krúžky", malé ostrovy slobody, kde mohli ľudia slobodne myslieť a veriť. Šírili režimom zakázanú literatúru, vydávali samizdaty, organizovali podpisové akcie, púte a zhromaždenia. Vrchol ich úsilia bola Sviečková manifestácia, na ktorej sa zúčastnili tisíce ľudí a nenásilne prejavili protest proti komunistickému režimu. O ich čine sa dozvedel celý svet. Netrvalo dlho a ich hnutie sa aktívne zapojilo aj do Nežnej revolúcie.



"Narazil som na príbeh Silva Krčméryho a Vlada Jukla. Bol som prekvapený, že sa o nich v širšej verejnosti takmer nič nevie a pritom to boli osobnosti svetového formátu. Takí nenápadní hrdinovia. Dlhé roky si odsedeli vo väzení, no napriek tomu pokračovali a zohrali dôležitú úlohu nielen v období komunizmu," hovorí Zrebný. K hrdinom príbehu, ktorý je aj "o hľadaní osobnej vnútornej slobody, ktorú je možné si zachovať v každom režime a za každý okolností", režisér dodáva: "V každej totalite reagovali iným spôsobom, ale duch a hodnoty boli tie isté. Pochopil som, že cez nich sa dá čítať doba a v nej aj to dobré, čo tu na Slovensku máme. Preto som sa rozhodol natočiť o nich film. Aby sa nezabudlo."



Dokumentárny film Slobodní prináša do kinodistribúcie Itafilm od štvrtka.