Košice 2. decembra (TASR) - Do Košíc prichádza fenomenálna výstava Miro Žbirka – Roky a dni. Po Prahe a Bratislave je jej tretím miestom košické Východoslovenské múzeum. V piatok večer (1. 12.) si ju mali možnosť prehliadnuť prví hostia. Súčasťou vernisáže bola aj prezentácia knihy z edície luxusná knižnica "Miro Žbirka – Roky a dni Memory Book". Výstavu otvorila a knihu do života uviedla Marika Gombitová.



Návštevníci výstavy sa oboznámia nielen s hudobnou kariérou umelca, ale aj s jeho osobným životom. Viac ako 300 artefaktov mapuje cestu tohto skvelého interpreta od prvých dní, kedy na lavičke na Račianskom mýte začala Mekyho kariéra, ktorá trvala viac ako 50 rokov a skončila sa nečakane 10. novembra 2021 jeho odchodom do muzikantského neba.



Medzi relikviami sú gramofón z mladosti, magnetofón Sonet Duo, kožená bunda, tenisky, ktoré nosil k obleku, typické okuliare, dodnes nezverejnené fotografie, plagáty z koncertov, single, cédečka aj LP platne, ktoré vyšli u nás i v zahraničí. Medzi exponátmi nechýba Zlatý slávik za rok 1982 či soška Anděla Českej akadémie populárnej hudby za Double Album v roku 2019. Nechýba ani originálny Mekyho sveter z filmu Neberte nám princeznú, LP platňa Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band skupiny Beatles, na ktorom má venovanie od Paula McCartneyho z jeho pražského koncertu v roku 2004, alebo svadobné oznámenie zo 7. októbra 1988, kedy sa zosobášili s Katkou Žbirkovou.



V týchto dňoch vychádza aj výpravná publikácia Miro Žbirka Roky a dni Memory Book. Predstavuje Žbirku formou rozhovorov s dôležitými ľuďmi jeho života. Začína detstvom na Račianskom mýte, pokračuje rodinou, hudobnými začiatkami, Bratislavskou lýrou, Zlatým Slávikom, sťahovaním do Prahy, novou etapou až po album Posledné veci, ktorý dokončil jeho syn David. Súčasťou kompletu je ozdobné puzdro, LP platňa Meky Alive so záznamom jeho posledného koncertu a Fanzin magazine.



"O Mekym už vyšlo veľa kníh, aj u nás k jeho päťdesiatke, ale keď sme sa s ním rozlúčili, myslela som si, že by bolo dobré urobiť poctu velikánovi slovenskej a českej hudobnej scény. Na tejto knihe sme robili rok a pol, chceli sme ju pôvodne vydať k výstave v Bratislave, ale nepodarilo sa, lebo toľko bolo roboty so spracovaním, že ju vydávame až teraz," povedala pre TASR zakladateľka vydavateľstva Ikar Gabriela Belopotocká.



Po pražskom Národnom múzeu a Bratislavskom hrade prišla táto ojedinelá výstava do Košíc. "Som veľmi rada, že sa to podarilo tu v Košiciach. Meky vždy hovoril, že každé turné ešte za éry Modusu sa tu buď začínalo alebo končilo. Turné 2016 s Marikou sme zakončili tu, takže Košice je taká srdečná záležitosť. Konečne som si ich mohla poriadne prehliadnuť, pretože väčšinou sme prišli na koncert, prespali a hneď išli preč. Tentokrát som tu strávila a strávim dlhšie, pretože sa sem budem vracať určite často," uviedla Katka Žbirková.



"Som veľmi šťastná, že som tu v Košiciach, pretože ma viažu spomienky na moju strojnícku priemyslovku, kde som študovala, ale hlavne že som tu na tomto mieste, pretože nám všetkým Meky chýba. Som veľmi šťastná, že sa to Katke tak podarilo. Videla som celú výstavu, Katka ma sprevádzala. Je to úžasné, čo sa tu podarilo," doplnila Marika Gombitová.



Výstava Miro Žbirka – Roky a dni bude sprístupnená pre širokú verejnosť od 2. decembra, potrvá do 16. júna budúceho roka.