Do kostola v Rákoši pri Jelšave po obnove vrátili vzácne oltáre
Autor TASR
Revúca 28. novembra (TASR) - Do kostola Najsvätejšej Trojice v Rákoši pri Jelšave v Revúckom okrese po obnove vrátili vzácne oltáre. Je to časť barokového mobiliáru, ktorý čakal na svoje opätovné osadenie viac než 20 rokov. TASR o tom informoval podpredseda združenia Gotická cesta Peter Palgut.
Dodal, že je to hlavný oltár Najsvätejšej Trojice z rokov 1742 až 1764 a bočný oltár Panny Márie Immaculaty z roku 1764. Hlavný oltár umiestnili na pôvodnom mieste, teda vo svätyni na kamennej oltárnej menze. Bočný oltár pri inštalácii otočili o 90 stupňov oproti pôvodnej polohe. Urobili to na prezentáciu vzácnej fresky Najsvätejšej Trojice, ktorú medzičasom na tomto mieste odhalili a zreštaurovali.
V kostole obnovili dva z troch oltárov. Na poslednom a kazateľnici ešte stále pracujú. „Vrátenie týchto súčastí mobiliáru je plánované na jar v roku 2026,“ objasňuje združenie. Do kostola sa pred vyše dvomi rokmi vrátil aj drevený maľovaný strop z roku 1737. Interiér tak podľa združenia postupne naberá svoju podobu z obdobia poslednej pamiatkovo hodnotnej etapy z konca 18. storočia.
Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je románsko-gotická jednoloďová stavba z polovice 13. storočia. Od roku 1992 s prestávkami boli v interiéri reštaurátorské práce. Aj napriek tomu, že oltáre a kazateľnice zreštaurovali, museli prejsť konzervačnými zásahmi. „Práve dlhodobé uskladnenie v rozobratom stave spôsobilo opätovné napadnutie drevokazným hmyzom, hubami či plesňami,“ vysvetľuje združenie. Bolo ich preto treba skontrolovať, nanovo vyskladať, odborne konzervovať a nakoniec nainštalovať na svoje pôvodné miesto v kostole.
Združenie Gotická cesta sa dlhodobo venuje obnove a propagácii sakrálneho dedičstva na území Gemera a Malohontu. Prepája majiteľov kostolov s inými subjektmi či inštitúciami s cieľom zlepšenia technického a umeleckého stavu samotných pamiatok. Skvalitniť chcú aj prezentáciu stredovekého dedičstva laickej a odbornej verejnosti.
