Do Noci divadiel sa zapojí 23 slovenských miest

Bratislava 10. novembra (TASR) – Tretia novembrová sobota bude na Slovensku opäť patriť Noci divadiel. Dvere divadelných stánkov, kultúrnych centier a priestorov otvorí 19. novembra v poradí 13. ročník podujatia, ktorý prinesie výnimočné predstavenia, stretnutia s hercami či iné netradičné zážitky. Do podujatia sa zapojí 23 slovenských miest a vyše 50 súborov, kultúrnych inštitúcií a umeleckých škôl. Témou celoslovenského podujatia európskeho významu je "Vojna nemá ľudskú tvár".



"Žijeme vo veľmi rozorvanej, rozporuplnej dobe, kedy sme svedkami pokusu nielen o likvidáciu suverénneho štátu - Ukrajiny, ale aj jeho identity," povedala na štvrtkovej tlačovej konferencii ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). "Kultúrna identita je pevne spojená s národom, jej likvidácia vedie aj k likvidácii národu samotného," podčiarkla Milanová. Pripomenula bombardovanie Mariupoľského divadla, zničenie divadla v Charkove a deti z ukrajinských baletných umeleckých škôl, ktoré ministerstvo kultúry prichýlilo na Slovensku. "Vojna naozaj nemá ľudskú tvár, o to ľudskejšiu by sme ju mali mať my všetci," poznamenala k tohtoročnej téme Noci divadiel šéfka rezortu kultúry.







Koordinátorom podujatia je Divadelný ústav v Bratislave. Jeho riaditeľka Vladislava Fekete vysvetlila, že heslo "Vojna nemá ľudskú tvár" vzniklo ako parafráza názvu diela oceňovanej bieloruskej autorky a nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Svetlany Alexijevič. "Dávame odkaz, že divadelná obec nechce mlčať, rozhodli sme sa, že jedna programová línia tohtoročnej Noci divadiel sa bude týkať aj podpory našich kolegov na Ukrajine a ľudí, ktorí statočne bojujú a snažia sa zachovať zvrchovanosť svojej krajiny," ozrejmila.



Noc divadiel 2022 prinesie aj umelecké reakcie na vojnu na Ukrajine, umelci sa podelia o svoje bezprostredné zážitky z napadnutých oblastí aj prostredníctvom zhotovenej dokumentácie. V programe nechýbajú tanečné improvizácie, videoprojekcie, online komediálny seriál Hravé čítanie, rozhovory o histórii a tvorbe divadla, výstavy, kvízy, workshopy i koncerty.



Podujatie prepája všetky divadlá na Slovensku. "Otvára priestor mnohým novým subjektom, ktoré sa objavujú, divadlá medzi sebou spolupracujú," podčiarkla Fekete s tým, že hlavne nezávislé súbory nemajú svoje divadelné priestory. "Vždy si ich potom prichýli divadlo, ktoré má možnosť prezentovať aj prácu svojich kolegov, a toto je zmysel a cieľ Noci divadiel," uzavrela.



Zoznam zapojených divadiel je dostupný na www.nocdivadiel.sk/program.



Myšlienka spoločného podujatia vznikla na podnet francúzskych divadelných umelcov v roku 2008. Možnosť prezentovať divadelný program aj inak ako počas všedných dní spája stovky divadiel a tisícky divákov vo vybraných krajinách Európy.