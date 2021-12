Do oscarového semifinále sa dostali nová bondovka či sci-fi film Duna

Londýn/Bratislava 22. decembra (TASR) - Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) zverejnila užší zoznam filmov kandidujúcich na ocenenie Oscar na budúcoročnom 94. ročníku udeľovania prestížnych filmových cien. Do výberu sa dostala nová bondovka či sci-fi film 'Duna'. Informáciu priniesla agentúra DPA a americká televízna stanica ABC.



Akademici tvorili užší výber filmov v desiatich kategóriách. Nasledovať bude hlasovanie členmi akadémie, ktorého výsledok bude februárové vyhlásenie finálnych nominácií na Oscara. Slávnostné odovzdávanie Cien Akadémie je naplánované na nedeľu 27. marca v hollywoodskom multifunkčnom komplexe Dolby Theatre.



Film o agentovi 007 'Nie je čas zomrieť' sa objavil v užšom výbere až v piatich rôznych kategóriách: mejkap a účesy, hudba, filmová pieseň, zvuk aj vizuálne efekty. Do štyroch kategórii sa prebojovalo sci-fi dielo Duna, v ktorom hlavnú postavu stvárnil Timothee Chalamet.



Ďalšie kategórie boli celovečerný dokumentárny film, krátky dokumentárny film, medzinárodný celovečerný film, krátky animovaný film a krátky hraný film.



Do kategórie najlepší medzinárodný celovečerný film vybrala za SR Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) snímku režiséra Petra Kerekesa 'Cenzorka'. Tá sa však do užšieho výberu nedostala. Film rozpráva príbeh z jednej z odeských ženských väzníc.



Viackrát sa v užšom výbere objavil aj film 'Belfast', kde hral hlavnú úlohu Jamie Dornan, či nový Spider-Man 'Bez domova', kde hlavnú postavu stvárnil Tom Holland. Do výberu za vizuálne efekty sa dostali aj ďalšie "marvelovky", medzi nimi 'Čierna vdova' či 'Eternals' s Angelinou Jolieovou.



Do užšieho výberu na najlepšiu pieseň sa dostali skladby od Billie Eilishovej, Beyoncé, či Ariany Grandeovej, informuje agentúra AFP.



AMPAS je celosvetová komunita združujúca viac ako 10.000 umelcov. Tých po zostavení užšieho výberu čaká hlasovanie, ktorého výsledkom budú jednotlivé nominácie. Každý umelec pritom hlasuje vo svojej kategórii. Herci teda budú hlasovať z vybraných filmov za najlepšiu hereckú úlohu a tak podobne. Za najlepší film hlasujú všetci umelci.



Minulý ročník udeľovania Cien Akadémie bol pre koronavírusovú pandémiu odložený o dva mesiace.