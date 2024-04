Do Rockandrollovej siene slávy vstúpia Cher, Ozzy či Kool & the Gang

New York 22. apríla (TASR) - Do Rockandrollovej siene slávy budú v roku 2024 v kategórii interpretov uvedení Mary J. Blige, Cher, Peter Frampton, Ozzy Osbourne, Dave Matthews Band, Foreigner, Kool & the Gang a A Tribe Called Quest, oznámila v pondelok príslušná nadácia. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Cenu za hudobnú výnimočnosť dostanú Jimmy Buffett (posmrtne), Dionne Warwick, Norman Whitfield (posmrtne) a MC5. Cenu za hudobný vplyv dostanú Alexis Korner (posmrtne), John Mayall a Big Mama Thornton (posmrtne). Cena Ahmeta Erteguna (neúčinkujúci) poputuje do rúk hudobnej manažérky Suzanne de Passe.



"Rockandroll je neustále vyvíjajúca sa zmes zvukov, ktorá ovplyvňuje kultúru a posúva generácie," uviedol vo vyhlásení John Sykes, predseda Nadácie Rockandrollovej siene slávy. "Táto rôznorodá skupina ocenených prelomila hudobné bariéry a ovplyvnila nespočetné množstvo umelcov, ktorí išli v ich stopách," dodal.



Slávnostné uvedenie sa uskutoční 19. októbra vo viacúčelovej hale Rocket Mortgage FieldHouse v Clevelande v štáte Ohio. Bude sa vysielať naživo na stanici Disney+, neskôr ho odvysiela stanica ABC a na druhý deň bude k dispozícii na platforme Hulu.



Ozzy Osbourne bol uvedený do Rockandrollovej siene slávy v roku 2006 ako člen skupiny Black Sabbath, zatiaľ čo štyria z ôsmich laureátov v hlavnej kategórii - Cher, Foreigner, Frampton a Kool & the Gang - boli nominovaní po prvýkrát.



O nomináciách hlasovalo viac ako 1000 umelcov, historikov a odborníkov z hudobného priemyslu. Fanúšikovia hlasovali online alebo osobne v múzeu Rockandrollovej siene slávy v Clevelende. Umelci môžu byť nominovaní na tento prestížny zoznam najskôr 25 rokov po vydaní svojej prvej komerčnej hudobnej nahrávky.