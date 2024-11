Do Siene slávy uviedli Martu Kubišovú

Praha 30. novembra (TASR) – Pražský Forum Karlín bol v piatok večer miestom slávnostného galavečera vyhlásenia víťazných interpretov populárnej ankety Český slavík za rok 2024. V 62. ročníku uviedli do Siene slávy legendárnu speváčku Martu Kubišovú. Túto obdivuhodnú osobnosť českej umeleckej scény nezlomil komunistický režim, keď dostala vo februári 1970 zákaz umeleckej činnosti, ktorý trval až do novembra 1989.



Marta Kubišová (1. 11. 1942, České Budějovice) absolvovala prvé spevácke kroky s orchestrom kúpeľov Poděbrady. V roku 1961 sa zúčastnila súťaže Hľadáme nových spevákov a postúpila až do finále. Účinkovala v pardubickom divadle Stop, po ňom v plzenskom divadle Alfa. Od septembra 1964 dostala angažmán v pražskom divadle Rokoko. Jej prvý hit Loudá se půlměsíc je z januára 1965. Úspech mala formácia Golden Kids. Vznikla 1. novembra 1968, tvorili ju Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Doma a hlavne v zahraničí účinkovali do 3. februára 1970. Pár dní nato dostala Marta od štátnych cenzorov zákaz vystupovania. Nepomohli ani priaznivé zahraničné ohlasy z ich koncertov v parížskej Olympii či na festivale Midem v Cannes. Skoro 20 rokov prežila v izolácii.



Pesničku Modlitba pro Martu nahrala 23. augusta 1968. Po dvadsaťjeden rokoch, naživo, bez hudobného sprievodu ju spievala 21. novembra 1989 z balkóna na Václavskom námestí v začiatku zamatovej revolúcie. Po revolúcii vyšla v januári 1990 výberovka Lampa, v januári 1991 album Někdy si zpívám, v novembri 1993 album Songy a nálady, v apríli 1995 album Řeka vůní. V októbri 2012 vydal Supraphon kompiláciu 6CD Marta Kubišová Zlatá šedesátá, ktorá ponúka viac než 120 piesní z rokov 1963 až 1970.



V júli 2014 mal premiéru dokumentárny film Magický hlas rebelky, ktorý o životnej dráhe speváčky nakrútila režisérka Olga Sommerová. Pod týmto názvom vydal Supraphon aj soundtrack z filmu. Speváčka prehlásila, že po dovŕšení 75 rokov skončí spevácku dráhu. V deň 75. narodenín, 1. novembra 2017 odspievala v rodných Českých Budějoviciach posledný koncert svojho rozlúčkového turné s názvom Marta Naposledy. V novembri 2019 vyšlo CD a LP Depeše / výběr písní 1965 – 2019.



Prezident Andrej Kiska jej 1. januára 2018 udelil Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. V júni 2022 dostala od pražského primátora medailu Čestný občan Prahy. Český prezident Petr Pavel ju 28. októbra 2023 vyznamenal Radom Tomáša G. Masaryka.