Do SND mieri hviezdna primabalerína Polina Semionova
Semionova vystúpi na našej prvej scéne po boku rovnako hviezdneho sólistu Martina ten Kortenaara, ktorý sa predstaví v titulnej postave Onegina.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Umeniu Poliny Semionovej tlieskajú na všetkých popredných svetových scénach a teraz mieri hviezdna primabalerína do Bratislavy. Na Slovensko prichádza na pozvanie riaditeľky Baletu Slovenského národného divadla (SND) Niny Polákovej. Bratislavskému publiku sa predstaví v role Tatiany v baletnej inscenácii Onegin. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.
„Len raz za generáciu sa v baletnom umení objaví výnimočný talent, ktorý ovládne svetové javiská, pre fanúšikov sa stane zbožňovaným idolom, pre kolegov z fachu inšpiráciou. Taká je Polina Semionova,“ uvádza SND k hosťujúcej primabaleríne Štátneho baletu v Berlíne, ktorá ešte ako študentka na Moskovskej baletnej akadémii ovládla medzinárodnú baletnú scénu, keď na Medzinárodnej baletnej súťaži v Moskve (2001) získala zlatú medailu. Už ako sedemnásťročná sa stala primabalerínou Berlínskeho štátneho baletu, jedného z najprominentnejších baletných súborov sveta.
Do jej repertoáru postupne prichádzali všetky významné postavy klasického repertoáru. „Semionovej talent a profesionalita sa stali magnetom pre špičku choreografov z celého sveta. Postupne zatancovala takmer všetky ikonické choreografie,“ poznamenáva Pažítková o umelkyni, ktorá tancovala na všetkých významných javiskách sveta.
„Som skutočne šťastná, že Polina si našla čas a prijala moje pozvanie. Naše publikum bude mať jedinečnú príležitosť zažiť majstrovstvo tejto veľkej primabaleríny,“ komentovala príchod baletnej megastar do Bratislavy Poláková. „Polina je tanečnica, ktorú nie je možné neobdivovať. Je to skutočná hviezda, obrovský talent, každý jej pohyb na javisku je zážitkom,“ dodala.
Polina Semionova bude v SND interpretovať hlavnú hrdinku v balete legendárneho choreografa Johna Cranka Onegin podľa rovnomenného Puškinovho románu. Dielo nabité silnými emóciami je vystavané na duetách ústrednej dvojice, ktorej vzťah sa počas predstavenia vyvíja a výrazne mení. „Onegin je jeden z najkrajších baletov sveta. Silný emocionálny príbeh, krásna Čajkovského hudba a nezameniteľná choreografia, ktorá sa vyznačuje efektnými dvíhačkami, promenádami a kombináciami piruet... je to majstrovské dielo, skutočný klenot. Som presvedčený, že Semionova v tomto klenote bude jasne žiariť a predpokladám, že publikum v závere predstavenia rozplače,“ povedal šéfdramaturg baletu Kristián Kohút.
Semionova vystúpi na našej prvej scéne po boku rovnako hviezdneho sólistu Martina ten Kortenaara, ktorý sa predstaví v titulnej postave Onegina. Sólistický pár hosťuje v Balete SND 17. a 18. októbra.
