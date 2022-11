Do súťaže Trienále plagátu Trnava zaslali tisícky prác z celého sveta

Trnava 22. novembra (TASR) – Do 11. ročníka medzinárodnej súťaže Trienále plagátu Trnava (TPT) zaslali umelci zo štyroch desiatok krajín takmer 4800 prác. Medzinárodná porota vybrala 434 finálových, najlepšie plagáty sú od utorka prezentované vo výstavných priestoroch usporiadateľskej Galérie Jána Koniarka (GJK). Informoval o tom jej riaditeľ Vladimír Beskid. Pozrieť si ich bude možné do 23. februára budúceho roka.



Do záverečného výberu postúpili plagáty z Európy, Ázie, Ameriky a Afriky. Tradične bohato boli zastúpené krajiny Európskej únie, diela zaslali aj tvorcovia z Turecka, USA, Argentíny, Brazílie, Ekvádoru, Mexika, Nikaraguy, Kuby, Číny, Japonska, Južnej Kórey, Iránu či Egypta. "Súťažilo sa v dvoch tradičných kategóriách – profesionáli a študenti vysokých škôl a umeleckých akadémií, pre tento ročník sme navrhli aj kategóriu Kontakt. Je to projekt kurátoriek TPT Silvie Kružliakovej a Gabriely Ondrušákovej a chceli ňou reflektovať súčasný stav sveta," uviedol Beskid.



Medzinárodná odborná porota vybrala za držiteľa Grand Prix v kategórii profesionálov Gotza Gramlicha z Nemecka, na druhom mieste skončil Lukasz Zwolan z Poľska a tretí bol Vu-Huu Toan z Francúzska. V kategórii študentov boli ocenení Yugi Zhao, Kexin Pan a Hongyan Wang, všetci z Číny. Kategóriu Kontakt vyhrala Kateryna Bobkova z Ukrajiny.



Špeciálnu cenu Master´s Eye Award pre medzinárodne uznávanú osobnosť grafického dizajnu udelili na TPT 2022 Jianping He z Číny a Erichovi Brechbühlovi z Nemecka. Cenu Slovenského centra dizajnu si z Trnavy odnáša Coco Cerrala z Argentíny, Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja Vladimir Tsesler z Bieloruska a Cenu primátora Trnavy Peter Javorik zo Slovenska.



Práce profesionálnych umelcov sú vystavené v priestoroch Koppelovej vily na Zelenom kríčku, ostatné v Synagóge – Centre súčasného umenia. Umelci vo svojich dielach odrážajú svet, ktorého sú súčasťou, reflektujú globálne i miestne udalosti. Súbor vystavených diel je pestrá paleta pohľadov tvorcov viacerých generácií. Beskid doplnil, že plagátovú tvorbu z TPT bude GJK prezentovať postupne aj na ďalších miestach Slovenska – v Centre kultúry v Žiline, Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Galérii Satelit a Galérii Médium v Bratislave a tiež v Slovenskom inštitúte v Budapešti.



Podujatie vyhlasuje GJK každé tri roky od roku 1991, aktuálny ročník sa však pre pandémiu koná s ročným oneskorením. Postupne sa stalo trienále jednou z najväčších a rešpektovaných prehliadok plagátovej tvorby vo svete, záštitu nad ním máva Medzinárodná rada asociácií grafického dizajnu ICOGRADA. Spoluorganizátormi sú Slovenské centrum dizajnu a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Autorom myšlienky bol dnes už zosnulý výtvarník, Trnavčan Jozef Dóka mladší, po ktorom bývala v uplynulých ročníkoch pomenovaná aj jedna z hlavých cien TPT.