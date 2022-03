Do trnavského divadla možno ísť aj s deťmi, postrážia ich tam

Trnava 1. marca (TASR) – Trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) pripravilo pre svojich návštevníkov novú službu - profesionálny babysitting. Ponúka ju divákom, ktorí majú malé deti a návšteva divadelných predstavení je pre nich sťažená. V čase sledovania predstavenia v DJP ich deti postrážia animátorky a pripravia im zaujímavé aktivity. Uviedla to pre TASR marketingová riaditeľka divadla Lucia Turňová.



Na začiatok sa ponuka týka inscenácie Dokonalé dieťa z autorskej dielne Mariany Luteránovej a Jána Luterána, na ktorom chcú vyskúšať odozvu verejnosti. „Je to nové predstavenia v našom repertoári a je o deťoch, takže má potenciál, že zaujme práve rodičov,“ povedala Turňová. Spojili sa s organizáciou Tri šišky, ktorá sa orientuje v Trnave na organizovanie programov pre deti. V zrkadlovej sále sa budú s deťmi počas celého predstavenia hrať, budú spolu kresliť, tancovať, vyrábať z plastelíny alebo hliny. „Zatiaľ to plánujeme realizovať raz v mesiaci, vždy v nedeľu popoludní. Predstavenie, ku ktorému ponúkneme stráženie detí od štyroch rokov, označíme v programovej ponuke,“ uviedla Turňová. Rodičia by mali svoj záujem o babysitting nahlásiť pri kúpe vstupeniek. Ak ponuka divadla verejnosť zaujme, DJP zváži rozšíriť ju aj na iné inscenácie.



Inscenácia Dokonalé dieťa je uvádzaná ako terapia pre všetkých unavených rodičov, ktorí potrebujú aspoň chvíľu oddychu bez kriku, plaču či prebaľovania. Účinkujú Daniel Zulčák, Alena Pajtinková, Lujza Garajová-Schrameková a Michal Jánoš.