Do zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska pribudli nové prvky

Bratislava 11. septembra (TASR) - Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudli nové prvky, a to Skalická mestská reč a Pukanské hrnčiarstvo. TASR o tom informoval riaditeľ Centra pre tradičnú ľudovú kultúru Miroslav Hanák.



Nové prvky do zoznamu zapísala ministerka kultúry Silvia Hroncová. Urobila tak v sobotu (9. 9.) v divadle Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), kde sa konal medzinárodný hudobno-tanečný galaprogram živých tradícií Nehmotné poklady ľudstva.