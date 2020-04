Do zoznamu Pohody 2021 pribudli Frank Carter & The Rattlesnakes

Bratislava 23. apríla (TASR) - V zozname opätovne potvrdených umelcov, ktorí sa predstavia na Pohode 2021, ktorá sa uskutoční na trenčianskom letisku od 8. do 10. júla, pribudli za posledný týždeň britská avant-popová diva FKA twigs, tuniská speváčka Emel Mathlouthiová, islandská industriálno-techno-punkrocková zostava Hatari, z Česka príde Iva Bittová a Dunaj. Prvým novopotvrdeným menom presunutého festivalu je hiphopová trojica z Phoenixu Injury Reserve. Vo štvrtok z noviniek do zoznamu umelcov pribudli Frank Carter & The Rattlesnakes. TASR o tom informoval PR manažér Anton Repka.



Britská punkrocková kapela Frank Carter & The Rattlesnakes je známa pre svoje divoké vystúpenia, čo potvrdzuje jej víťazstvo na Kerrang! Awards v kategórii Spirit of Punk. Boli tiež nominovaní na Heavy Music Awards (Best UK Band) či minuloročných Kerrang! Awards (Best British Live Act). Pred rokom im vyšla novinka End of Suffering - 40 minútový rock’n’rollercoaster, s ktorým sa dostali do top 5 britského rebríčka. V auguste 2015 vydali debut Blossom, o dva roky neskôr nasledoval album Modern Ruin. V máji minulého roku vydali tretí štúdiový album End of Suffering.



Ako ďalej informoval Repka, pokračuje Pohoda Visual Art Contest. "Okrem diela do priestoru letiska otvárame aj špeciálnu kategóriu pre digitálny priestor," spresnil s tým, že uzávierka súťaže otvorenej pre jednotlivcov aj tímy bez obmedzenia vzdelania, veku či povolania, je predĺžená do 13. mája. "Presunom festivalu nastala nová situácia, trenčianske letisko bude počas pôvodného dátumu takmer prázdne. Preto pristupujeme k mimoriadnej výzve a k predĺženiu termínu v súvislosti so súťažou Pohoda Visual Art Contest," vysvetlil. Do súťaže sa môžu záujemcovia prihlásiť vyplnením formulára na www.pohodafestival.sk/contest.



Víťazov súťaže vyhlásia počas pripravovaného Pohoda Dňa_FM 15. mája. Diela budú prezentované počas festivalu Pohoda in the Air od 9. do 12. júla.