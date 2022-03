Hudobný riaditeľ Veľkého divadla odstúpil kvôli vojne na Ukrajine

Moskva 6. marca (TASR) - Šéfdirigent a hudobný riaditeľ Veľkého divadla v Moskve, Tugan Sochijev, sa rozhodol vzdať sa oboch týchto postov. Odíde aj z funkcie hudobného riaditeľa orchestra Orchestre national du Capitole de Toulouse. Toto svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že sa cíti byť pod tlakom kvôli výzvam, aby zaujal stanovisko ku konfliktu na Ukrajine.



Ako v nedeľu informovala agentúra AFP, Sochijev dostal angažmán v "Boľšom" v roku 2014.



Šlo vtedy o súčasť stratégie na zlepšenie imidžu tohto svetoznámeho divadla po viacerých škandáloch vrátane útoku kyselinou na vtedajšieho umeleckého riaditeľa Sergeja Filina, ku ktorému došlo v roku 2013.



Sochijev pochádza zo Severného Osetska - rovnako ako iný ruský hviezdny dirigent, Valerij Gergijev, a je považovaný za jeho chránenca.



Kremľu verný Gergijev bol pred niekoľkými dňami zbavený svojej funkcie v Mníchovskej filharmónii za to, že neodsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu, dodala AFP.



Sochijev vo svojom dlhom vyhlásení pre médiá vysvetlil, že "mnoho ľudí čakalo, kým sa vyjadrím a že si odo mňa vypočujú môj postoj k tomu, čo sa momentálne deje" - mal tým na mysli tzv. špeciálnu vojenskú operáciu ruskej armády na Ukrajine.



Hudobník priznal, že po tom, čo "bol nútený čeliť neriešiteľnej voľbe medzi svojimi milovanými ruskými a svojimi milovanými francúzskymi hudobníkmi", sa rozhodol rezignovať.



Ako ďalší dôvod pre demisiu uviedol aj nesúhlas úradov v Toulouse s plánovaným francúzsko-ruským hudobným festivalom, pričom tamojšie úrady od neho navyše "chcú, aby sa vyslovil za mier".



Sochijev jednoznačne nepovedal, či podporuje vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine alebo či je proti, ale deklaroval, že nikdy nepodporoval a vždy bude "proti akýmkoľvek konfliktom v akejkoľvek podobe a forme".



Kritizoval, že hudobníci sa stávajú "obeťami takzvanej kultúry rušenia" (cancel culture) a naznačil, že ruská hudba by mohla byť ohrozená.



"Čoskoro ma požiadajú, aby som si vybral medzi Čajkovským, Stravinským, Šostakovičom a Beethovenom, Brahmsom, Debussym," upozornil.



Generálny riaditeľ Veľkého divadla Vladimir Urin pre štátnu tlačovú agentúru TASS podľa AFP povedal, že ho Sochijevovo rozhodnutie zarmútilo.



"Je mi to veľmi ľúto. Jeho odchod je pre Veľké divadlo vážnym problémom. Nie je jasné, ako sa situácia odteraz vyvinie," uviedol Urin.