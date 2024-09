Dobrodružnú komédiu Poklad nakrútil R. Havlík na ostrove Bali

Bratislava 14. septembra (TASR) - Český režisér Rudolf Havlík nakrútil svoj nový film Poklad na exotickom indonézskom ostrove Bali. V hlavných úlohách dobrodružnej komédie uvidia diváci Jiřího Langmajera, Veroniku Khek Kubařovú a dávno stratený bájny poklad. "Môže byť na dne mora vo vraku lode, pochovaný v truhlici hlboko pod zemou kdesi v džungli, ukrytý v opustenej jaskyni, ale môže byť zabudnutý aj v ľudských srdciach," približuje distribučná spoločnosť CinemArt SK filmovú novinku, ktorá príde do kín 31. októbra.



"Poklad nie je len film o hľadaní námorného pokladu, ale rozpráva aj o stratách a nálezoch, ktoré nás stretávajú v živote. Niekedy máme pocit, že sa už nemôžeme pohnúť ďalej, pretože sa nám stalo niečo, s čím sa nevieme vyrovnať," približuje Havlík. Spresňuje, že film rozpráva príbeh ženy, ktorá sa po mnohých rokoch rozhodne ísť ďalej, napraviť svoj vzťah s otcom, ktorého kedysi milovala, ale tragická udalosť ich rozdelila, a ona, rovnako ako on, dostane šancu nájsť samu seba. "Niekedy je dôležitejšie ísť vpred a hľadať, než zostať na jednom mieste," poznamenáva režisér, ktorý si ako východisko pre príbeh o stratenej lodi zo 16. storočia vybral skutočnú loď Flor de la Mar. Tá sa stratila počas plavby v Melackom prielive a nikdy sa nenašla. "Po jej vraku pátrajú hľadači pokladov z celého sveta. Poklad sme z veľkej časti nakrúcali pod hladinou mora, pričom herci a ich kaskadéri všetky scény natáčali v autentickom prostredí Bali," dodal režisér k nakrúcaniu v Indonézii.



Film rozpráva nielen o hľadaní legendárneho a dávno strateného zlatého pokladu, ale aj o láske a spoločnej ceste, ktorú dvaja hlavní hrdinovia zdanlivo stratili. Temperamentná Julie (Veronika Khek Kubařová) sa vydáva na druhý koniec sveta, aby našla svojho otca Karla (Jiří Langmajer) a raz a navždy vyriešila ich minulosť. A tiež zistiť, prečo jej zrazu z ničoho nič zavolal, že si od nej potrebuje požičať veľkú sumu peňazí. Cesta ju zavedie na indonézsky ostrov Bali, kde sa nielen stretne s otcom, ale stane sa aj súčasťou expedície, ktorej cieľom je nájsť legendárny poklad, o ktorom sa hovorí, že je navždy stratený. Podľa zaznamenaných legiend a správ ide o truhlice plné zlata a drahých kameňov, ktoré v 16. storočí previezla do Európy portugalská loď a stroskotali v Melackom prielive. Julie má vďaka svojej bojovnosti a tvrdohlavosti jedinečnú príležitosť nájsť nielen stratený vzťah so svojím komplikovaným otcom, ale možno aj bájny poklad.











Trailer: www.youtube.com/watch?v=9_K7PbBDLCQ