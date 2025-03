Dobrý festival oslávi 15. výročie aj so skupinou IMT Smile

Bratislava / Prešov 26. marca (TASR) – Prešovský Dobrý festival oslavuje tento rok významné jubileum. Už pätnásty rok po sebe, tento rok v dňoch 13. a 14. júna, privíta fanúšikov na prírodnom kúpalisku Delňa. Organizátor festivalu Miro Tásler preto spoločne s kapelou IMT Smile pripravili pre fanúšikov špeciálne prekvapenie, aké na tomto festivale ešte nebolo. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



IMT Smile sú neodmysliteľnou súčasťou festivalu. Vystúpili na každom jednom ročníku a vždy prilákali obrovské množstvo fanúšikov. Oslava 15. výročia Dobrého festivalu ich preto priviedla k myšlienke ponúknuť niečo výnimočné. Keďže sa často stretávali s otázkami, či by nemohli hrať dlhšie alebo zopakovať koncert, rozhodli sa tento rok svojim fanúšikom vyhovieť vo veľkom štýle a vystúpiť až dva razy.



Prvý deň festivalu zaznie legendárny album Valec, ktorý zohral kľúčovú úlohu v histórii skupiny. Priniesol so sebou piesne ako Ľudia nie sú zlí, Veselá pesnička, Čo ak, ako aj rozšírenú verziu Valec Extra, spolu so skladbami Vrany, Nedá sa ujsť, Nepoznám či mnohé ďalšie. Po dvadsiatich siedmich rokoch od jeho vydania tak album Valec zaznie opäť celý a naživo.



"Prešov a Valec – to je veľké spojenie, spomienky na prvé naše úspechy, na prvé naše veľké koncerty, na chvíle, kedy naše piesne hrali prvýkrát v rádiách, skrátka nostalgia. Veríme, že si to naši fanúšikovia radi pripomenú spoločne s nami," hovorí Miro Tásler.



Druhý deň budú IMT Smile hrať na želanie. Kapela rozhodla zapojiť fanúšikov do koncertu spôsobom, aký ešte nikdy predtým neskúsili. V spolupráci s Rádiom Expres bude prebiehať súťaž, v ktorej budú môcť fanúšikovia hlasovať za svoje najobľúbenejšie pesničky a 15 skladieb s najvyšším počtom hlasov zaznie na druhom koncerte kapely ako koncert na želanie, zostavený priamo fanúšikmi. Dvojitý koncert IMT Smile tak prinesie nostalgické spomienky, dvojité množstvo hudby a hitov aj interaktívny zážitok, ktorý bude oslavou nielen festivalu, ale aj samotných fanúšikov.