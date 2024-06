Dóczy: Slovenská kultúra potrebuje investície do modernizácie

Nitra 6. júna (TASR) - Slovenská kultúra potrebuje výrazné investície do modernizácie. V súčasnosti kultúrne inštitúcie zápasia s veľkým investičným dlhom, ktorý sa prejavuje dosluhujúcimi technickými zariadeniami a zastaranými technológiami. Po májovej konferencii európskej federácie Pearle - Live Performance Europe v Budapešti to skonštatoval predseda Asociácie slovenských divadiel a orchestrov (ASDO) Jaroslav Dóczy.



Pearle zastupuje prostredníctvom svojich členov viac ako 10.000 divadiel, divadelných produkčných spoločností, orchestrov a hudobných súborov, operných domov a ďalších kultúrnych inštitúcií i technických dodávateľov a živnostníkov.



Podľa Dóczyho v súčasnosti Slovensko zaostáva v investíciách do kultúry aj za krajinami V4. V porovnaní s vyspelými štátmi západnej Európy je podľa neho rozdiel ešte výraznejší. "Podiel výdavkov z HDP Slovenska na kultúru za rok je približne na takej úrovni ako v niektorých štátoch západnej Európy za mesiac. Kým na Slovensku v poslednom období prakticky nevznikajú žiadne nové 'kamenné' kultúrne zariadenia, v západných krajinách sa budujú nové divadlá, koncertné sály...," skonštatoval.



Na Slovensku sú tak podľa neho kultúrne ustanovizne vo väčšine prípadov odkázané na prežívanie v starých budovách. "Tie sa v minulosti stavali bez ohľadu na energetickú náročnosť a je mimoriadne náročné zavádzať do nich moderné technológie. Dnes preto stojíme pred výzvou, ako tento problém riešiť. Nezaobíde sa to bez rozsiahlych investícií do modernizácie," zdôraznil Dóczy.



Ako dodal, kým na Slovensku sa kultúrne inštitúcie musia často sústrediť na bežné prevádzkové problémy, vo svete už do umenia naplno prenikajú moderné technológie a umelá inteligencia (AI). "V rámci dlhodobej spolupráce Pearle s Európskou asociáciou festivalov (EFA) sa účastníci konferencie zaoberali aj inovatívnym využívaním aplikácie ChatGPT a potenciálom AI. Tá už preniká aj do scénického umenia, napríklad cez vizuály a rôzne výtvarné prvky. Ponúka však možnosti aj v scénografii a ďalších oblastiach. Dnes sú k dispozícii technológie, pomocou ktorých dokáže AI napríklad 'oživiť' na javisku už nežijúce herecké legendy a zakomponovať ich do divadelného predstavenia," doplnil Dóczy.