Dokument Fabiánovej o partnerskej nevere je vo finále Ex Oriente Film

Bratislava 13. júna (TASR) - Medzinárodný workshop Ex Oriente Film zameraný na vývoj a financovanie autorských dokumentov zo strednej a východnej Európy sa opäť koná v česko-slovenskej spolupráci. V poradí 18. ročník tréningového programu adaptovali pre koronakrízu do digitálneho priestoru. Prvý z troch týždenných workshopov sa uskutoční online od 22. do 27. júna. Zo 108 prihlásených filmov vybrali do finálnej dvanástky aj pripravovaný dokument slovenskej režisérky Diany Fabiánovej.



Fabiánová sa zviditeľnila filmom Mesiac v nás (2009) o spoločensko-historickom kontexte menštruácie, ktorý v minulosti vyvíjali v rámci Ex Oriente Film. "Táto skúsenosť mi veľmi pomohla zorientovať sa v medzinárodných dokumentárnych štruktúrach, pochopiť fungovanie dôležitých medzinárodných festivalov, či nájsť vhodného distribútora. Spätná väzba od profesionálov je počas tvorivého procesu neoceniteľná," komentovala režisérka svoj zážitok z workshopu. Do nového cyklu vybrali jej ďalší film s pracovným názvom Šťastne (ne)verní, má sa zaoberať morálnymi aspektmi partnerskej nevery. "Fascinujú ma medziľudské vzťahy, dvojitá morálka prešpikovaná spoločnosťou a hľadanie si vlastnej cesty. Neuspokojiť sa so status quo len preto, že dané názory či spôsob žitia sú akceptované kultúrou a náboženstvom, v ktorých vyrastáme," hovorí Fabiánová k filmu, ktorý má odbúrať tabu.



Ex Oriente Film organizuje s českým Institutem dokumentárního filmu slovenská distribučná platforma Film Expanded. Počas troch týždňových workshopov budú producenti a režiséri konzultovať svoje pripravované dokumenty s vyše 30 filmovými tvorcami a expertmi v oblasti vývoja, produkcie a propagačných stratégií. Druhá fáza workshopu sa uskutoční na jeseň na MFDF Ji.hlava. Vyvrcholí pitchingom v rámci East Doc Platform, kde účastníci predstavia svoje projekty nezávislým producentom, distribútorom, zástupcom televízií, filmových fondov a festivalov.