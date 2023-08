Dokument o Martinovi Škrtelovi príde do kín v septembri

Bratislava 2. augusta (TASR) - Dokumentárny film o Martinovi Škrtelovi, jednej z kľúčových postáv slovenskej futbalovej histórie, príde do kín 28. septembra. "Zmapuje jeho unikátny futbalový príbeh," avizuje distribučná spoločnosť Continental film, ktorá snímku Martin Škrtel prinesie na filmové plátna.



"Bol kapitánom národnej reprezentácie, v ankete o futbalistu roka sa stal štyrikrát víťazom a svojho času bol dokonca najdrahším slovenským hráčom. Profesionálnu kariéru ukončil v máji 2022 v drese FC Spartak Trnava v najvyššej domácej lige," pripomína PR manažér Peter Gašparík kariéru talentovaného športovca. Film o Škrtelovi dovolí nazrieť aj do jeho súkromia, ktoré si pred médiami prísne stráži.



Tvorcovia dokumentu zverejnili video, ktoré vzniklo v deň podpisu zmluvy medzi futbalistom a filmármi. Nositeľ legendárneho čísla 37 v ňom vysvetľuje, prečo sa rozhodol do projektu vstúpiť. "V prvom rade je pre mňa pocta, že bol záujem natočiť so mnou film, no a možno aj odmena za môj celoživotný prístup k futbalu a za kariéru, čo som dosiahol. Myslím, že by bolo dobré, aby fanúšikovia videli, z čoho život futbalistu pozostáva," hovorí Škrtel.



Upozorňuje, že život futbalového hráča nie je len to, čo vidia diváci na obrazovkách, alebo nejaký životný štýl. "Ale aby videli od začiatku, čo to všetko obnášalo, cez čo všetko sme si museli prejsť, aby sme sa dostali na vrchol," dodáva Škrtel. Šancu nakrútiť dokument vníma aj ako možnosť motivovať ďalších, ktorí o futbalovej kariére snívajú. "Možno by to bol aj návod pre mladých chlapcov, ktorí by sa futbalom chceli živiť, a keď im ukážeme moju cestu, alebo tento môj príbeh, tak by im to mohlo pomôcť."



Režisérom a producentom filmu o trnavskej futbalovej hviezde je Petr Větrovský, ktorý už nakrútil športové filmy venované Attilovi Véghovi a Janovi Kollerovi.