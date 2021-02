Dokument Pre Samu prináša svedectvo ženy vo vojnovom konflikte

Bratislava 18. februára (TASR) - Svedectvo ženy vo vojnovom konflikte prináša film Pre Samu, jeden z najlepších dokumentov roku 2019, ktorý má na konte 45 ocenení vrátane Európskej filmovej cena a nominácie na Oscara. On-line premiéra filmu sa uskutoční v piatok (19. 2.) o 20.20 h na platforme Kino Doma. TASR o tom informovala Lucia Mandincová z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK).



Novinárke Waad Al-Khateab sa narodí dcéra Sama. Je to šťastná udalosť, aj keď k nej dôjde v troskách sýrskeho Aleppa, kde Waad a jej manžel Hamza prevádzkujú jednu z posledných kliník. Vzhľadom na to, že smrť je všade okolo nich a každá sekunda v ťažko skúšanom meste môže byť zároveň tá posledná, rozhodne sa Waad nakrútiť pre svoju dcéru osobný denník, ktorý zachytáva život v drastických kulisách vojny a súčasne je i intímnym obrazom matky dcére. "Film Pre Samu je bezprostrednou, vášnivou a neúprosnou obžalobou, úpenlivou prosbou, aby svet nikdy neodvracal pohľad pred utrpením. Je taktiež emotívnym príbehom o láske k dieťaťu a mestu, ktoré sa premenilo na peklo," dodala Mandincová k filmu vytvorenému z denníkových záznamov.



On-line premiéru snímky spojil jej distributér so streamovanou diskusiou, ktorá sa uskutoční po premietaní na www.kino-doma.sk za účasti fotografa, reportéra a režiséra Juraja Mravca, autora dokumentárneho filmu Stratený domov, ktorý bol ako filmár svedkom vojny v Sýrii a Iraku.