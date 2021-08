Dotyky a spojenia prinesú bohatý program pre mladé publikum

Bratislava 30. augusta (TASR) - Divadelný festival Dotyky a spojenia ponúkne po prvý raz vo svojej histórii výber z dvoch sezón. "Hlavný program je výberom inscenácií, ktoré vznikli od apríla 2019 až do apríla 2021. Členovia dramaturgickej rady videli počas dvoch rokov vyše 100 inscenácií a z nich sme vybrali desať najinšpiratívnejších, najodvážnejších, najzaujímavejších inscenácií," uviedla v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave Monika Michnová, programová riaditeľka festivalu, ktorý sa uskutoční od 6. do 12. septembra v Martine.



V poradí 16. ročník najväčšej prehliadky profesionálneho činoherného divadla na Slovensku, ktorej hlavným organizátorom je Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin, má celkovo v programe 40 predstavení, 27 divadiel z desiatich slovenských miest, koncerty i početné diskusie o divadle. Podľa Michnovej prinesie bohatý program pre mladé publikum. "Máme ambíciu po prvý raz výrazne ísť hrať aj do škôl, uvidíme, či nám pandemická situácia túto inováciu umožní," dodala s tým, že Dotyky a spojenia ponúknu v programe Junior namiesto dvoch až šesť inscenácií v podaní vysokých umeleckých škôl: "Budeme hrať celý týždeň zadarmo inscenácie, ktoré vytvorili študenti, pretože kvôli pandémii mali zníženú možnosť odprezentovať svoj talent."



V interiéri si budú môcť pozrieť predstavenia iba festivaloví návštevníci, ktorí sú plne očkovaní. "So sloganom Budeme tam zaočkovaní sme už v lete otvorene podporili očkovanie proti koronavírusu a vyzvali našich divákov, aby sa dali zaočkovať a mohli na jeseň prísť napríklad aj k nám na festival," pripomenula Michnová s tým, že festival nezabúda ani na divákov, ktorí nemajú chuť vstúpiť do divadelných priestorov, im je určené pouličné divadlo pre celú rodinu na Divadelnom námestí, večerný program pre obyvateľov mesta a regiónu: "Exteriér otvoríme všetkým divákom bez obmedzení."



Sedemdňový festival prinesie v hlavnom programe desať inscenácií z desiatich divadiel - Divadlo z Pasáže z Banskej Bystrice, Štátne divadlo Košice, Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo a Ivan Martinka, Prešovské národné divadlo, Uhol_92, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova, Slovenské národné divadlo (SND), SKD Martin, Divadlo Jána Palárika v Trnave. Ako hosť festivalu sa predstaví OZ Vlnoplocha s oceňovanou imerznou inscenáciou Kosmopol. "Po prvý raz v histórii festivalu za ňou diváci vycestujú do Banskej Štiavnice, aj po tejto inscenácii budeme s tvorcami diskutovať. Je to veľmi špecifická inscenácia, pre každého diváka to bude určite veľmi silný zážitok," uzavrela Michnová.