DPOH chystá v jarných mesiacoch viaceré sprievodné aktivity
Pohybové workshopy aj knižný klub o kultových rozprávkach.
Divadlo P. O. Hviezdoslava chystá v jarných mesiacoch viaceré sprievodné aktivity pre rôzne vekové skupiny návštevníčok a návštevníkov. V nedeľu 22. marca budú môcť zažiť deti vo veku 7 až 11 rokov hravé stretnutie s tancom, divadlom a fantáziou.
Na marcovom workshope s názvom TELOHRA ožije tvorivosť v autentickom prostredí divadla. „Počas nedeľného dopoludnia budú deti objavovať radosť z pohybu hravou a tvorivou formou. Vyskúšajú si spoločnú improvizáciu so skúsenou lektorkou Miou Staškovou z občianskeho združenia mimoOs. V bezpečnom a podnetnom prostredí, v zrkadlovej skúšobni, sa zoznámia s hudbou, divadlom aj vizuálnym umením a prirodzene budú môcť rozvíjať svoju predstavivosť, sebavyjadrenie a schopnosť spolupracovať,“ pozýva umelecká riaditeľka Veronika Kolejáková, podľa ktorej si deti z takéhoto typu podujatia môžu odniesť nové zážitky, radosť z pohybu a chuť tvoriť spolu s ostatnými. Sprievodné aktivity sú podľa nej súčasťou koncepcie otvoreného divadla a otvorenej dramaturgie.
V apríli sa môžu návštevníčky a návštevníci tešiť na prvý zo série workshopov Otvorený parket pre všetky vekové skupiny. V sprievode živej hudby si počas úvodného stretnutia s choreografkou a performerkou Libušou Čižmárik Bachratou zatancujú rómske tance. Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce tanečné skúsenosti, len chuť vyskúšať nové veci a pohodlné oblečenie, špeciálna obuv nie je nutná. Tanečné hodiny sú podľa organizátorov zamerané na radosť z pohybu a tanca, uvoľnenie tela a odpútanie sa od každodennosti. Stretnutia pod skúseným lektorským vedením budú rozvíjať rytmus a perkusívny pohybový prejav, teda taký, pri ktorom človek vytvára melódiu vlastným telom. Účastníčky a účastníci si vyskúšajú prácu s improvizáciou namiesto kontrolovanej imitácie, rytmizované tanečné prvky a rýchlosť svojich nôh.
Chystá sa aj ďalšie zo série podujatí Book club DPOH. Povedie ho dramaturg divadla Mário Drgoňa, ktorý je tiež dramaturgom pripravovanej inscenácie Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov – tá bude autorskou adaptáciou rovnomennej knihy spisovateľa Dušana Taragela. „Aprílový knižný klub bude o rozprávkach z tejto, pre mnohých ľudí, kultovej knihy, ktoré ožijú v autorskej divadelnej adaptácii a réžii Mateja Trubana v podobe pestrofarebnej a dynamickej inscenácie so živými piesňami. Book club sa uskutoční pár dní pred premiérou v podvečernom čase vo foyeri divadla na 1. poschodí, potrvá približne 90 minút a je potrebné sa naň vopred zaregistrovať cez stránku DPOH. Potom už stačí len prísť a mať chuť porozprávať sa o svojich autentických čitateľských dojmoch vo voľnej diskusii,“ približuje M. Drgoňa. Do diskusie pri knihe sa bude môcť zapojiť každý, vítané sú popri dospelých i deti. Ideálne je, ak si účastníčky a účastníci prečítajú určenú knihu vopred celú, ale s príchodom nemusia váhať ani v prípade, ak z nej budú mať prečítanú len časť. „Ak by ste sa ma opýtali, čo odporúčam prečítať si počas marca – mesiaca kníh, sú to určite vtipné, a tiež trochu drsné, rozprávky pre všetky neposlušné deti od Dušana Taragela, ktoré pobavia aj ich starostlivých rodičov. A následne vás pozývame 19. apríla do divadla na Book club DPOH spoločne sa o nich porozprávať,“ dodáva M. Drgoňa. Premiéra divadelnej adaptácie knihy sa uskutoční následne 25. apríla.
Podľa riaditeľky DPOH Vladislavy Fekete tieto aj ďalšie sprievodné aktivity pozývajú do priestorov divadla zažiť spektrum umeleckých vnemov: „Chceme návštevníčkam a návštevníkom priniesť nové impulzy a umožniť im zažiť v divadle aj iný typ zážitku, než len ten, ktorý prichádza bezprostredne po divadelnom predstavení. Tak, ako komunikuje divadlo s rôznymi formami umenia, chceme tieto formy priniesť priamo do jeho priestorov a ešte viac sa otvoriť všetkým, ktorí navštevujú naše predstavenia. V marci sa napríklad maďarsky hovoriaci návštevníci môžu zúčastniť komentovanej divadelnej prechádzky zákulisím, ktorá bude prvýkrát v maďarčine. Tieto divadelné prechádzky historickou budovou DPOH sú už niekoľko rokov veľmi obľúbené a radi by sme ich priblížili aj tým obyvateľom hlavného mesta alebo turistom, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina.“ Divadelná prechádzka v maďarčine sa uskutoční v sobotu 28. marca.
Viac informácií o sprievodnom programe aj termíny inscenácií nájdete na stránke www.dpoh.sk.
