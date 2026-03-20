DPOH chystá v jarných mesiacoch viaceré sprievodné aktivity

Foto: DPOH

Pohybové workshopy aj knižný klub o kultových rozprávkach.

Divadlo P. O. Hviezdoslava chystá v jarných mesiacoch viaceré sprievodné aktivity pre rôzne vekové skupiny návštevníčok a návštevníkov. V nedeľu 22. marca budú môcť zažiť deti vo veku 7 až 11 rokov hravé stretnutie s tancom, divadlom a fantáziou.

Na marcovom workshope s názvom TELOHRA ožije tvorivosť v autentickom prostredí divadla. „Počas nedeľného dopoludnia budú deti objavovať radosť z pohybu hravou a tvorivou formou. Vyskúšajú si spoločnú improvizáciu so skúsenou lektorkou Miou Staškovou z občianskeho združenia mimoOs. V bezpečnom a podnetnom prostredí, v zrkadlovej skúšobni, sa zoznámia s hudbou, divadlom aj vizuálnym umením a prirodzene budú môcť rozvíjať svoju predstavivosť, sebavyjadrenie a schopnosť spolupracovať,“ pozýva umelecká riaditeľka Veronika Kolejáková, podľa ktorej si deti z takéhoto typu podujatia môžu odniesť nové zážitky, radosť z pohybu a chuť tvoriť spolu s ostatnými. Sprievodné aktivity sú podľa nej súčasťou koncepcie otvoreného divadla a otvorenej dramaturgie.

V apríli sa môžu návštevníčky a návštevníci tešiť na prvý zo série workshopov Otvorený parket pre všetky vekové skupiny. V sprievode živej hudby si počas úvodného stretnutia s choreografkou a performerkou Libušou Čižmárik Bachratou zatancujú rómske tance. Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce tanečné skúsenosti, len chuť vyskúšať nové veci a pohodlné oblečenie, špeciálna obuv nie je nutná. Tanečné hodiny sú podľa organizátorov zamerané na radosť z pohybu a tanca, uvoľnenie tela a odpútanie sa od každodennosti. Stretnutia pod skúseným lektorským vedením budú rozvíjať rytmus a perkusívny pohybový prejav, teda taký, pri ktorom človek vytvára melódiu vlastným telom. Účastníčky a účastníci si vyskúšajú prácu s improvizáciou namiesto kontrolovanej imitácie, rytmizované tanečné prvky a rýchlosť svojich nôh.

V poradí druhé stretnutie pri vybranej knihe bude o rozprávkach



Chystá sa aj ďalšie zo série podujatí Book club DPOH. Povedie ho dramaturg divadla Mário Drgoňa, ktorý je tiež dramaturgom pripravovanej inscenácie Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov – tá bude autorskou adaptáciou rovnomennej knihy spisovateľa Dušana Taragela. „Aprílový knižný klub bude o rozprávkach z tejto, pre mnohých ľudí, kultovej knihy, ktoré ožijú v autorskej divadelnej adaptácii a réžii Mateja Trubana v podobe pestrofarebnej a dynamickej inscenácie so živými piesňami. Book club sa uskutoční pár dní pred premiérou v podvečernom čase vo foyeri divadla na 1. poschodí, potrvá približne 90 minút a je potrebné sa naň vopred zaregistrovať cez stránku DPOH. Potom už stačí len prísť a mať chuť porozprávať sa o svojich autentických čitateľských dojmoch vo voľnej diskusii,“ približuje M. Drgoňa. Do diskusie pri knihe sa bude môcť zapojiť každý, vítané sú popri dospelých i deti. Ideálne je, ak si účastníčky a účastníci prečítajú určenú knihu vopred celú, ale s príchodom nemusia váhať ani v prípade, ak z nej budú mať prečítanú len časť. „Ak by ste sa ma opýtali, čo odporúčam prečítať si počas marca – mesiaca kníh, sú to určite vtipné, a tiež trochu drsné, rozprávky pre všetky neposlušné deti od Dušana Taragela, ktoré pobavia aj ich starostlivých rodičov. A následne vás pozývame 19. apríla do divadla na Book club DPOH spoločne sa o nich porozprávať,“ dodáva M. Drgoňa. Premiéra divadelnej adaptácie knihy sa uskutoční následne 25. apríla.

Otvoriť sa a zmenšovať bariéry


Podľa riaditeľky DPOH Vladislavy Fekete tieto aj ďalšie sprievodné aktivity pozývajú do priestorov divadla zažiť spektrum umeleckých vnemov: „Chceme návštevníčkam a návštevníkom priniesť nové impulzy a umožniť im zažiť v divadle aj iný typ zážitku, než len ten, ktorý prichádza bezprostredne po divadelnom predstavení. Tak, ako komunikuje divadlo s rôznymi formami umenia, chceme tieto formy priniesť priamo do jeho priestorov a ešte viac sa otvoriť všetkým, ktorí navštevujú naše predstavenia. V marci sa napríklad maďarsky hovoriaci návštevníci môžu zúčastniť komentovanej divadelnej prechádzky zákulisím, ktorá bude prvýkrát v maďarčine. Tieto divadelné prechádzky historickou budovou DPOH sú už niekoľko rokov veľmi obľúbené a radi by sme ich priblížili aj tým obyvateľom hlavného mesta alebo turistom, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina.“ Divadelná prechádzka v maďarčine sa uskutoční v sobotu 28. marca.

Viac informácií o sprievodnom programe aj termíny inscenácií nájdete na stránke www.dpoh.sk.

